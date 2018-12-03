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Fiyat artışları (3)

- Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,8, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,09 düşerken, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,35 ve su sektöründe yüzde 1,25 arttı

Fiyat artışları (3)
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ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), kasımda bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,8, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,09 düşüş, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,35 ve su sektöründe yüzde 1,25 artış olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,53 düşüş, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 36,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,54 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,52 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,8, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,09 düşüş, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,35 ve su sektöründe yüzde 1,25 artış olarak kayıtlara geçti.

Kasımda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 4,14 ile tütün ürünleri, yüzde 1,87 ile içecekler olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafineri petrol ürünleri yüzde 15,49, ana metaller yüzde 8,11, metal cevherleri yüzde 6,32 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre kasımda aylık en fazla düşüş yüzde 3,56 ile ara malında gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla kasım Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı-1,8029,91İmalat-3,0934,97Elektrik, gaz2,3594,41Su temini1,259,57

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
KasımTÜİKYİ-ÜFE
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