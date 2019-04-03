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Fiyat artışları (3)

- Yİ-ÜFE martta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,59, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,98 ve su temini sektöründe yüzde 0,20 arttı

Fiyat artışları (3)
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ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) martta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,59, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,98 ve su temini sektöründe yüzde 0,20 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 1,58, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,17 yükseldi.

Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,59, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,98 ve su temini sektöründe yüzde 0,20 artış olarak gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre yüzde 14,05 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 7,73 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,28 ile ham petrol ve doğal gaz en fazla artışın gerçekleştiği sektörler oldu.

Buna karşılık, kömür ve linyit yüzde 5,46, giyim eşyası yüzde 1,32, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0,92 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarında martta aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla martta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı 0,91 23,42İmalat 1,59 28,23Elektrik, gaz 1,98 51,56Su temini 0,20 0,76

(Sürecek)

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EnflasyonMart 2019TÜİKTürkiye İstatistik KurumuYurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
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