Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 3,45, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,86, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,96 ve su temini sektöründe yüzde 0,36 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,98, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 yükseldi.

Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 3,45, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,86, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,96 ve su temini sektöründe yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 17,12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8,83 ile tütün ürünleri, yüzde 7,40 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde oldu. Buna karşılık, içecekler yüzde 0,86, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,29 ile bir önceki aya göre endekslerin azaldığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarında nisanda aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla nisanda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı 3,45 25,42İmalat 2,86 28,31Elektrik, gaz 4,96 57,87Su temini 0,36 0,33

(Sürecek)