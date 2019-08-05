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Fiyat artışları (3)

- Yİ-ÜFE temmuzda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,43, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,84, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,36, su temini sektöründe de yüzde 0,67 düştü

Fiyat artışları (3)
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ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,43, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,84, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,36, su temini sektöründe de yüzde 0,67 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,99, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,34 yükseldi.

Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,43, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,84, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,36, su temini sektöründe de yüzde 0,67 düşüş gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 12,73 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,36 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 3,30 ile ana metallerde oldu. Buna karşılık mobilya yüzde 1,57, içecekler 1,52, kömür ve linyit yüzde 1,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarında temmuzda aylık en fazla düşüş enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla temmuzda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı -0,43 20,59İmalat -0,84 19,88Elektrik, gaz -3,36 47,57Su temini -0,67 -6,03

(Sürecek)

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