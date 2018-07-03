Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi spor dünya Trabzon
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

Fiyat artışları (4)

- Haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 17,38 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu - En düşük artış ise yüzde 13,99 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti

Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 17,38 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 15,39 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,69 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,58 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 17,38 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 17,21 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 17,05 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 13,99 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki Bölgeler

Aylık değişim (Yüzde)

Yıllık değişim (Yüzde)

Türkiye

2,61

15,39

İstanbul

2,40

14,53

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

2,48

15,43

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

2,38

13,99

İzmir

2,38

15,90

Aydın, Denizli, Muğla

2,76

16,96

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

2,44

15,54

Bursa, Eskişehir, Bilecik

2,43

14,66

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

2,87

15,49

Ankara

2,24

14,37

Konya, Karaman

3,02

16,16

Antalya, Isparta, Burdur

2,23

16,76

Adana, Mersin

2,79

16,22

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

2,38

17,38

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

3,03

14,69

Kayseri, Sivas, Yozgat

2,96

15,47

Zonguldak, Karabük, Bartın

2,97

17,05

Kastamonu, Çankırı, Sinop

3,10

15,30

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

3,69

16,55

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

3,20

17,21

Erzurum, Erzincan, Bayburt

2,72

16,39

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

3,23

15,50

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

2,83

16,51

Van, Muş, Bitlis, Hakkari

3,19

15,64

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

3,42

15,94

Şanlıurfa, Diyarbakır

3,65

16,21

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

3,61

16,23

(Bitti)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fiyat ArtışlarıHaziranTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5