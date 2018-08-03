Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 17,81 ile "Aydın, Denizli, Muğla" oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 15,85 artış kaydetti.



İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,97 ile "Aydın, Denizli, Muğla", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 13,21 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 17,81 ile "Aydın, Denizli, Muğla" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 17,76 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" ve yüzde 17,69 ile "Antalya, Isparta, Burdur" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 14,67 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki Bölgeler

Aylık değişim (Yüzde)

Yıllık değişim (Yüzde)

Türkiye

0,55

15,85

İstanbul

0,68

14,92

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

0,47

15,81

Balıkesir, Çanakkale

0,35

14,69

İzmir

0,51

16,22

Aydın, Denizli, Muğla

0,97

17,81

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

0,83

16,33

Bursa, Eskişehir, Bilecik

0,81

15,42

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

0,40

16,08

Ankara

0,33

14,67

Konya, Karaman

0,56

16,44

Antalya, Isparta, Burdur

0,87

17,69

Adana, Mersin

0,71

16,96

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

0,12

17,76

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

0,82

15,22

Kayseri, Sivas, Yozgat

0,54

15,91

Zonguldak, Karabük, Bartın

0,64

17,44

Kastamonu, Çankırı, Sinop

0,24

15,54

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

0,01

16,72

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

0,26

17,04

Erzurum, Erzincan, Bayburt

0,10

16,49

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

0,45

15,61

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

0,66

17,07

Van, Muş, Bitlis, Hakkari

0,64

15,88

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

-0,02

16,12

Şanlıurfa, Diyarbakır

0,50

17,16

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

0,49

16,57

(Bitti)