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Fiyat artışları (4)

- Kasımda yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 25,06 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu - En düşük artış ise yüzde 19,87 ile "Ankara" bölgesinde görüldü

Fiyat artışları (4)
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ANKARA (AA) - Türkiye'de kasımda yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 25,06 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 21,62 arttı.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,15 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde olurken, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde kaydedildi.
Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış da yüzde 25,06 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde oldu. Bu bölgeyi, yüzde 24,78 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesi takip etti. En düşük fiyat artışı ise yüzde 19,87 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:

Aylık değişim (%)Yıllık değişim (%)TR Türkiye-1,4421,62TR10 (İstanbul)-1,5420,09TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)-1,1321,26TR22 (Balıkesir, Çanakkale)-1,1620,66TR31 (İzmir)-1,2821,84TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)-1,7023,79TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)-1,2623,63TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)-1,3321,29TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)-1,8221,55TR51 (Ankara)-1,6019,87TR52 (Konya, Karaman)-2,0522,01TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)-1,3722,71TR62 (Adana, Mersin)-1,1123,06TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)-1,6823,91TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)-1,2322,04TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)-1,6922,23TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)-1,7022,37TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)-1,1323,37TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)-1,2323,58TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)-1,8223,45TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)-1,3422,16TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)-0,9424,78TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)-1,5122,42TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)0,1524,09TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)-1,8823,96TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)0,1024,01TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)-0,3725,06

(Bitti)



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Anahtar Kelimeler:
EnflasyonKasımTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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