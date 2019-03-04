Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de şubatta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 24,89 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 19,67 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,75 ile "Adana, Mersin", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 20,07 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.



Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,89 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 23,47 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis", yüzde 23,05 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari", yüzde 22,64 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 15,78 ile "Ankara" bölgesinde bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:



Aylık değişimYıllık değişimTürkiye0,1619,67İstanbul0,1218,30Tekirdağ, Edirne, Kırklareli0,1619,56Balıkesir, Çanakkale0,5219,55İzmir0,1119,89Aydın, Denizli, Muğla0,47

22,19





Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak0,3420,98Bursa, Eskişehir, Bilecik0,0619,10Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova0,0819,61Ankara-0,615,78Konya, Karaman 0,220,56Antalya, Isparta, Burdur0,5220,88Adana, Mersin0,7521,84Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye0,6122,38Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir0,3520,75Kayseri, Sivas, Yozgat0,1820,53Zonguldak, Karabük, Bartın0,0620,42Kastamonu, Çankırı, Sinop0,4421,64Samsun, Tokat, Çorum, Amasya0,0421,68Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane0,6221,64Erzurum, Erzincan, Bayburt0,0919,47Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan0,5222,54Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

-0,05

20,78Van, Muş, Bitlis, Hakkari0,2923,05Gaziantep, Adıyaman, Kilis0,2423,47Şanlıurfa, Diyarbakır-0,0224,89Mardin, Batman, Şırnak, Siirt-0,4222,64

(Bitti)