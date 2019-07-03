Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Avrasya tüneli moda köprü dünya food istanbul
Manisa'da bağlar beyaza büründü
Bağlar beyaza büründü!
TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festivali'nde
TÜVTÜRK festivalde!
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!

Fiyat artışları (4)

- Haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu - En düşük artış ise yüzde 12,63 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti

Fiyat artışları (4)
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'de haziran ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 15,72 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 0,48 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 23,03 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,34 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,63 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki BölgelerAylık değişimYıllık değişimTürkiye0,0315,72İstanbul0,0414,85Tekirdağ, Edirne, Kırklareli-0,0715,75Balıkesir, Çanakkale-0,2316,41İzmir0,1816,60Aydın, Denizli, Muğla0,4718,12Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak0,3217,86Bursa, Eskişehir, Bilecik0,4816,71Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova0,3015,41Ankara0,0912,63Konya, Karaman0,0716,68Antalya, Isparta, Burdur0,2316,73Adana, Mersin-0,4417,25Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye-0,4516,09Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir-0,1516,53Kayseri, Sivas, Yozgat-0,1716,44Zonguldak, Karabük, Bartın-0,0215,25Kastamonu, Çankırı, Sinop0,2816,90Samsun, Tokat, Çorum, Amasya0,0916,25Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane0,2817,40Erzurum, Erzincan, Bayburt0,3317,14Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan0,3418,98Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,1315,46Van, Muş, Bitlis, Hakkari0,0918,34Gaziantep, Adıyaman, Kilis-1,1415,42Şanlıurfa, Diyarbakır-0,7717,76Mardin, Batman, Şırnak, Siirt-0,3016,56

(Bitti)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HaziranTüketici FiyatlarıTürkiye İstatistik Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5