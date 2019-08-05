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Fiyat artışları (4)

- Temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 19,97 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu - En düşük artış ise yüzde 13,54 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti

Fiyat artışları (4)
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ANKARA (AA) - Türkiye'de temmuz ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 19,97 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 16,65 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,76 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 23 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 19,97 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,97 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 13,54 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki BölgelerAylık değişimYıllık değişimTürkiye1,3616,65İstanbul1,5615,85Tekirdağ, Edirne, Kırklareli1,4716,9Balıkesir, Çanakkale117,15İzmir1,3317,56Aydın, Denizli, Muğla1,6218,88Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak1,1718,27Bursa, Eskişehir, Bilecik1,1317,08Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova1,6216,81Ankara1,1413,54Konya, Karaman1,3717,62Antalya, Isparta, Burdur1,4717,43Adana, Mersin1,0217,61Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye0,9617,06Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir1,5817,41Kayseri, Sivas, Yozgat1,1617,15Zonguldak, Karabük, Bartın1,7616,54Kastamonu, Çankırı, Sinop1,5518,43Samsun, Tokat, Çorum, Amasya1,1617,59Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane1,5918,96Erzurum, Erzincan, Bayburt1,6618,97Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan1,2819,97Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 1,4616,38Van, Muş, Bitlis, Hakkari1,0218,79Gaziantep, Adıyaman, Kilis0,9716,58Şanlıurfa, Diyarbakır0,5117,77Mardin, Batman, Şırnak, Siirt0,8917,02

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
TemmuzTüketici FiyatlarıTürkiye İstatistik Kurumu
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