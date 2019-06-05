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Fizik Olimpiyat Takımı Avrupa şampiyonu oldu

- Türkiye'nin Fizik Olimpiyat Takımı, 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa birincisi oldu - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Bizlere bu başarı ve gururu yaşatan öğrencilerimize müteşekkiriz. Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik tabanlı işlerdeki müthiş potansiyelini bilim aşığı gençlerimizle hayata geçireceğiz"

Fizik Olimpiyat Takımı Avrupa şampiyonu oldu
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ANKARA (AA) - Fizik Olimpiyat Takımı, 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa birincisi oldu.

TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk takımı, her yıl gerçekleştirilen olimpiyatlara, elde ettiği rekor başarıyla damga vurdu.

Fizik Olimpiyat Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılan ve 35 ülkenin katıldığı organizasyonda 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Avrupa birincisi oldu.

Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk altın madalya, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazandı. Böylece Türk takımı, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda toplamda elde ettiği 136,5 puanla birinci sıraya yerleşti.

Türkiye'yi, 117,8 puanla Estonya, 112,3 puanla Slovenya, 107,4 puanla Bulgaristan, 106,9 puanla Singapur izledi.

- Bakan Varank'tan kutlama mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Fizik Olimpiyat Takımı'nı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bakan Varank, "Bizlere bu başarı ve gururu yaşatan öğrencilerimize müteşekkiriz. Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik tabanlı işlerdeki müthiş potansiyelini bilim aşığı gençlerimizle hayata geçireceğiz. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

- Temmuzda Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda ter dökecekler

Avrupa Fizik Olimpiyatı, her yıl başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerinin katılımıyla düzenleniyor. Yarışma, deneysel ve teorik sınavlar olmak üzere iki turdan oluşuyor.

Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, TÜBİTAK Olimpiyat Takımı eğitmenleriyle olimpiyat finallerine hazırlanıyor.

Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda başarı elde eden öğrenciler, 7-15 Temmuz'da İsrail'de gerçekleştirilecek Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

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Avrupa Fizik OlimpiyatlarıFizik Olimpiyat Takımı
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