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fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'na başvurular başladı

- Yarışma için son başvuru tarihi 18 Mart olarak belirlendi

fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'na başvurular başladı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda liselilerin hayalini gerçekleştiren Liseler Arası Müzik Yarışması, 22. kez yola çıktı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 81 ilinden binlerce lise öğrencisine ev sahipliği yapan Liseler Arası Müzik Yarışması, hayallerinin peşinden koşan liseli yetenekleri bekliyor.

fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın hazırlıkları, Serhat Hacıpaşalıoğlu liderliğindeki End Productions tarafından yürütülüyor.


- Gençler idolleriyle buluşacak


fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması için liseliler okullarında hazırlıklarını sürdürürken, organizasyon için de sürprizlerle dolu çalışmalar başladı.

Geçen 21 yılda liseli gençleri idolleriyle buluşturan yarışmada, bu yıl da birçok ünlü isim gençlerin yanında olarak onlara destek verecek.


- Başvurular başladı


Verilen bilgiye göre, geçen yıl büyük ödülü kazanan Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nin zaferini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etmişti.

Bu yıl da Türkiye’nin 81 ilinde 8 binden fazla okula duyurulan yarışmanın katılım formu ve şartnamesine, "fizy.com/lmy" adresinden ulaşılabiliyor. Yarışma için son başvuru tarihi 18 Mart olarak belirlendi.


- Büyük final 27 Nisan'da


Elemeler, 22-23 Mart’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi, 29-30 Mart'ta Ankara MEB Şura Salonu ve 5-6 Nisan’da ise İzmir Arena’da gerçekleşecek.

Yarışmanın finaline ise 27 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak.

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Liseler Arası Müzik YarışmasıTurkcell
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