Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak dünya Trabzon yusuf 600
İthalatta tarife kontenjanı
İthalatta tarife kontenjanı
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak
İhracat yıldızına yeni ürün
İhracat yıldızına yeni ürün
Antalya'ya “mega şehir“
Antalya'ya “mega şehir“
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!

fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda oylama heyecanı sürüyor

-Türkiye'nin 55 ilinden 636 okulun rekor sayıyla katıldığı yarışmada 25 lise finale kaldı

fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda oylama heyecanı sürüyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda oylama etabı tüm hızlıyla sürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda finale kalan okullar belli oldu.

Bu yıl Türkiye'nin dört bir yanındaki 55 ilden 636 okulun rekor katılımla yarıştığı yarışmada ön jüri tarafından belirlenen 25 lise finale kaldı. Ancak diğer okullar için henüz her şey bitmedi. Türkiye'nin en çok dinlenen müzik platformu fizy'de devam eden oylamalar sonrası 6 okul daha finale katılmaya hak kazanacak.

fizy’de yer alan eleme performanslarından en çok beğenilen ve oylanan okullar, dev finalde büyük ödüller için yarışacak. 24 Nisan’a kadar devam edecek oylama sonucunda toplam 3 eleme merkezinden 6 grup adını finale yazdıracak.

636 lisenin müzik grupları da ilk 6 grup içine girmek üzere destek beklemeye başladı. 636 liseden genç müzisyenler, fizy uygulaması üzerinden 24 Nisan'a kadar sürecek oylama sonucu, 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sürprizlerle dolu büyük finale kalmak ve muhteşem jürinin karşısına çıkmak için destek bekliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FizyTurkcell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5