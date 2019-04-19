fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda oylama heyecanı sürüyor

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda oylama etabı tüm hızlıyla sürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda finale kalan okullar belli oldu.

Bu yıl Türkiye'nin dört bir yanındaki 55 ilden 636 okulun rekor katılımla yarıştığı yarışmada ön jüri tarafından belirlenen 25 lise finale kaldı. Ancak diğer okullar için henüz her şey bitmedi. Türkiye'nin en çok dinlenen müzik platformu fizy'de devam eden oylamalar sonrası 6 okul daha finale katılmaya hak kazanacak.

fizy’de yer alan eleme performanslarından en çok beğenilen ve oylanan okullar, dev finalde büyük ödüller için yarışacak. 24 Nisan’a kadar devam edecek oylama sonucunda toplam 3 eleme merkezinden 6 grup adını finale yazdıracak.

636 lisenin müzik grupları da ilk 6 grup içine girmek üzere destek beklemeye başladı. 636 liseden genç müzisyenler, fizy uygulaması üzerinden 24 Nisan'a kadar sürecek oylama sonucu, 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sürprizlerle dolu büyük finale kalmak ve muhteşem jürinin karşısına çıkmak için destek bekliyor.