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Fizy'de mayısta en çok dinlenen şarkılar

- Müzik platformunda geçen ay en çok Oğuzhan Koç'un "Küsme Aşka" şarkısı dinlendi

Fizy'de mayısta en çok dinlenen şarkılar

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in müzik platformu fizy'de geçen ay en çok Oğuzhan Koç'un "Küsme Aşka" adlı parçası dinlendi.

Şirket açıklamasına göre, mayısta fizy'de dinlenen ve izlenen şarkı süresi yaklaşık 700 milyon dakikaya ulaştı.

Oğuzhan Koç, fizy'de şimdiden en çok dinlenen şarkı listesinde birinci oldu. Yabancı şarkılarda ise ilk sırayı Ed Sheeran'ın "Shape of You" şarkısı aldı.

fizy'de en çok dinlenen sanatçı sıralamasında Sezen Aksu yine ilk sırada yer aldı. Sezen Aksu, son 5 ayın en çok dinlenen ismi oldu. Minik Serçe'yi sırasıyla Sagopa Kajmer, Sıla, Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya takip etti. Mayıs ayının en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında ise Ed Sheeran'ın arkasından Inna, Super Sako, Clean Bandit ve Anne-Marie yer aldı.

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FizyTurkcell
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