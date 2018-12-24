Flamenko grubu Duende Flamenko, Atakule'de Ankaralılarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Ankaralı flamenko grubu Duende Flamenko, müzikleri ve flamenko dansları ile 29-30 Aralık'ta Atakule AVM ziyaretçileriyle bir araya gelecek.

Atakule AVM'nin açıklamasına göre, Atakule, yeni yıla girerken Ankaralıları flamenko ateşi ile buluşturacak. Ankaralı flamenko grubu Duende Flamenko, müzikleri ve flamenko dansları ile 29-30 Aralık tarihlerinde Atakule ziyaretçileri ile buluşacak.

İspanyolların ünlü flamenko müziği ve dansının sahneleneceği gösteride, Duende Flamenko, müzikleri ile kalplere, dansları ile de gözlere hitap edecek. 4 müzisyen ve 2 dansçıdan oluşan grubun sergileyeceği flamenko gösterisi, Atakule Botanik Katı'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.