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Fly Bağdat Hava Yollarının Ankara-Bağdat uçuşları başladı

ANKARA (AA) - Fly Bağdat Hava Yolları, Ankara-Bağdat uçuşlarına başladı.Fly Bağdat Hava Yollarının, TAV Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Bağdat'a düzenleyeceği ilk sefer için havalimanında tören düzenlendi.Esenboğa Havalimanı...

Fly Bağdat Hava Yollarının Ankara-Bağdat uçuşları başladı

ANKARA (AA) - Fly Bağdat Hava Yolları, Ankara-Bağdat uçuşlarına başladı.

Fly Bağdat Hava Yollarının, TAV Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Bağdat'a düzenleyeceği ilk sefer için havalimanında tören düzenlendi.

Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, törende yaptığı konuşmada, Ankara'ya yeni direkt uçuşun mutluluklarını artırdığını belirterek, "Her yeni uçuş, yeni bir imkan, yeni bir kültür ve vatandaşlar için kolaylıklar getiriyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

Gelecekte Ankara'dan başka ülkelere direkt uçuşların artması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soylu, kısa sürede mevcut hatlara yeni destinasyonların ekleneceğini bildirdi.

Fly Bağdat Hava Yolları Türkiye Müdürü Müjgan Dikmen de pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada karşılıklı iki uçuş gerçekleştirileceğini vurguladı. Dikmen, bugün gerçekleşen ilk seferde uçağın hava muhalefeti nedeniyle 2 saat gecikmeli Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ankara-Bağdat uçuşu dolayısıyla pasta kesildi.

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Esenboğa HavalimanıFly Baghdat Hava YollarıTAV
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