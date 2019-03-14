FlyDubai, Boeing yasağı nedeniyle günde 15 seferi iptal edecek

DUBAİ (AA) - FlyDubai Hava Yolları, Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçaklara getirilen uçuş yasağı nedeniyle günde 15 seferi iptal edeceğini duyurdu.

FlyDubai'den yapılan yazılı açıklamada, seferlerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık İdaresinin, güvenlik önlemleri kararı gereği şirketin Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi 13 uçaktan oluşan filosunun çalışmasının askıya alınmasının ardından iptal edildiği belirtildi.

Hava yolları ekibinin söz konusu kararın yolculara yapacağı etkiyi en aza indirmek için her türlü çabayı sarf ettiği, bu bağlamda karardan doğrudan etkilenen kişilerle irtibata geçileceği ve FlyDubai'nin web sitesi üzerinden de düzenli olarak güncellemeler yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, iptal edilecek uçuş sayısının günlük 15 olduğu ifade edildi.

BAE Sivil Havacılık İdaresi salı günü aldığı kararla Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçaklara uçuş yasağı getirmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçakların kullanımı çok sayıda hava yolu şirketi tarafından durdurulmuştu.