FNSS gücünü Orta Doğu'ya taşıyor

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden FNSS, Orta Doğu'nun en önemli savunma sanayisi fuarlarından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Uluslararası Savunma Konferansı ve Fuarı'na (IDEX 2019) katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar, 17-21 Şubat 2019'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

FNSS, IDEX 2019'da, Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi'ni (UKTK), Teber-30 Kule Sistemi'ni ve Pars III 8x8’i Saber-25 Kulesi'ni sergileyecek.

FNSS ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi Sözleşmesi kapsamında özgün olarak geliştirilen UKTK, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda en yeni teknolojiler kullanılarak tasarlandı ve çok daha etkin çözümler sunuyor. Milli ve yerli imkanlarla üretilen UKTK sistemi, modüler mimarisi sayesinde, farklı tanksavar silahlarının kolay şekilde entegre edilebilmesine olanak sağlıyor.

Sektördeki 30'uncu yılını tamamlayan FNSS, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılama odaklı tasarımları ve son teknolojileri kullanarak geliştirdiği, zırhlı muharebe araçlarında kullanılan insanlı kuleleriyle geleceğe öncülük etmeye hazırlanıyor.

FNSS tasarımı silah kuleleri Saber-25 ve Teber-30, kule tahrik sistemleri, atış kontrol, beka ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri barındırıyor.

Saber-25, tek kişilik, orta kalibre ve elektrik tahrikli bir kule olarak lastik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebiliyor.

Teber-30, üzerindeki algılayıcılar ve diğer elektronik sistemler sayesinde gece ve gündüz, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında görev yapabiliyor. Kulenin modüler yapısı, konfigürasyon değişiklikleri için de altyapı sunuyor.

- 4 binden fazla zırhlı araç ihraç etti

IDEX, gerek uluslararası katılım gerekse ziyaretçi profili bakımından Orta Doğu'nun en büyük savunma sanayisi fuarları arasında yer alıyor.

SSB tarafından organize edilen Türkiye pavilyonunda, Türk savunma firmaları arasında yerini alacak olan FNSS, IDEX'e ilk senesinden bu yana katılıyor.

FNSS, bugüne kadar farklı ülkelerdeki kullanıcılara 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracı teslim etti. FNSS'nin yarattığı geniş ürün ailesi, 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesine ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor.