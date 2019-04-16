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FNSS Savunma Sistemleri'ne 3 kategoride ihracat ödülü

- FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nden 3 farklı kategoride ödül aldı

FNSS Savunma Sistemleri'ne 3 kategoride ihracat ödülü
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İSTANBUL (AA) - FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

FNSS Savunma Sistemleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin 3 farklı kategoride almaya hak kazandığı ihracat ödüllerinin ödül töreni dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Tören kapsamında, FNSS'nin, "Kara Taşıtları ve Aksamları Ürün Grubu İhracat Birincisi", "İhracatını En Fazla Artıran Firma" ve "En Fazla İhracat Yapan 3. Firma" ödülleri, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından FNSS Genel Müdürü ve CEO'su Nail Kurt'a takdim edildi.

Verilen bilgiye göre, FNSS, 30 yıllık bilgi birikimiyle Türk Savunma Sanayi'nin ilk komple sistem ihracatını gerçekleştirdi ve bugün halen kara sistemlerinde en büyük ihracat rekorunu elinde bulunduruyor.

FNSS, ihracatla ülkemizde sürdürülebilir kalkınmaya destek olduğu gibi, dost ve müttefik ülkelerdeki kullanıcıları için de yaratıcı çözümlerle değer katmaya devam ediyor.

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FNSS Savunma Sistemleri
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