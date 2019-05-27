Ford 1.0 EcoBoost motora ödül

İSTANBUL(AA) - Ford'un güçlü, verimli ve çok yönlü 1.0-litre EcoBoost motoru, "150 PS altı" kategorisinde 2019 Uluslararası Yılın Motor ve Aktarma Organı (IEPOTY) ödülünün sahibi oldu.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, IEPOTY jürisinin 31 ülkeden gelen 70 üyesinden toplam 145 puan alan Ford'un 1.0-litre EcoBoost motoru, rakiplerinin 26 puan önüne geçerek yarıştığı kategoride birinciliği kazandı.

Hızlı tepki verme özelliği ve sunduğu sürüş keyfiyle dikkati çeken motor, böylece 2012 yılında lanse edildiğinden bu yana kazandığı IEPOTY ödülü sayısını 11’e çıkardı.140 PS’ye kadar güç üretebilen kompakt ve düşük sürtünmeli motor, Avrupa’da 2018 yılında satılan her 4 Ford modelinden birine güç verdi. Bugüne kadar Fiesta hatchback aile otomobilinden Transit ailesine kadar 410 binden fazla araç, bu motorla donatıldı.



Ford, bir süre önce Ford Focus’ta kullanılan 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru, daha da verimli yakıt tüketimi sağlamak amacıyla üç silindirli bir motor için sektörde ilk silindir deaktivasyon sisteminin de aralarında bulunduğu çeşitli teknolojilerle iyileştirdi. Silindir kafası, yakıt enjeksiyonu ve emisyon kontrol sistemlerindeki önemli gelişmeler aynı zamanda temel EcoBoost turbo şarjı, yüksek basınçlı doğrudan yakıt enjeksiyonunu ve ikiz bağımsız değişken kam zamanlama teknolojilerini bütünlüyor. İyileştirilmiş motorun bu yıl daha fazla modelde sunulması planlanıyor.





- "Yollarda 1,6 milyon 1.0-litre EcoBoost var"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Araştırma ve İleri Aktarma Organı Mühendisliği biriminin yöneticisi Carsten Weber, 1.0-litre EcoBoost’un, ilk IEPOTY ödülünden 7 yıl ve 11 ödül sonra bile kompakt benzinli motorlarda yeni standartlar belirlemeye devam ettiğini belirterek, "Halen yollarda 1,6 milyon 1.0-litre EcoBoost motor, seyahat ediyor ve biz hala potansiyelini açığa çıkarmaya devam ediyoruz. Merkezinde 1.0-litre EcoBoost’un yer aldığı yeni, daha yüksek yakıt verimliliğine sahip, elektriklendirilmiş aktarma organları yakında yollara çıkacak." ifadelerini kullandı.





- EcoBoost, yeni hibrit araçlarda yakıt verimliliğini artırırken sürüş keyfini bütünleyecek





Ford, bu yılın başlarında büyük beğeni gören 1.0 litre EcoBoost motorun yeni Fiesta EcoBoost Hibrit ve Focus EcoBoost Hibrit modellerinde güçlü ve hızlı tepki veren aktarma organlarının bazını oluşturacağını ve yakıt verimliliğini daha da artırırken Ford'un sürüş keyfini bütünleyeceğini duyurmuştu.



Sofistike elektriklendirilmiş aktarma organlarında, kayışla harekete geçirilen entegre marş jeneratörü (BISG), standart alternatörün yerini alarak genellikle frenleme ve yavaşlayıp durma anında kaybedilen elektrik enerjisinin kurtarılıp depolanmasını ve 48 volt batarya kitinin şarj olmasını sağlıyor. Aynı zamanda motor olarak da hareket eden BISG, motorla kesintisiz entegre oluyor ve tork desteği sağlamak için depolanan enerjiyi kullanarak yakıt tasarrufunu maksimize etmek için benzinli motorlardan beklenen eforu azaltıyor. BISG ayrıca, daha esnek ve bağlantılı sürüş deneyimi için özellikle düşük hızlarda daha etkili performans sunuyor. BISG, turbo şarjdaki gecikmeleri azaltmak suretiyle Ford mühendislerinin daha büyük bir turbo şarj kullanarak 1.0 litre EcoBoost motorun gücünü 155 PS’ye kadar yükseltebilmelerini sağlıyor.



Çok yönlü 1.0-litre EcoBoost motor, menzil kaygısı olmadan saf elektrikli sürüş yeteneği kazandırmak için sınıfında ilk Transit Custom Plug-In Hibrit van ve Tourneo Custom Plug-In Hibrit yolcu taşıyıcı modellerini destekleyecek. Transit Custom Plug-In Hibrit, çevre ve müşteriler açısından avantajlarını daha iyi anlamak amacıyla halen Londra’da test ediliyor. Yakında Valensiya (İspanya) ve Köln'de de (Almanya) testler başlayacak.



