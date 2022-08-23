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Ford 3 bin kişinin işine son verecek

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini açıkladı. Ford CEO'su Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford'un konuya ilişkin çalışanlara yaptığı ortak açıklamada, şirketin maliyet yapısının rekabetçi olmadığı belirtilerek, "Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse tüm yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor" değerlendirmesi yapıldı. İşten çıkarmaların çoğunlukla ABD, Kanada ve Hindistan'da gerçekleşeceği kaydedildi

Ford 3 bin kişinin işine son verecek

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Ford Üst Yöneticisi Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, konuya ilişkin çalışanlara ortak bir e-posta gönderdi.

Söz konusu e-postada, şirketin maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmadığı belirtildi.

Ford'un yeni teknolojileri benimserken çalışma şeklini değiştirdiğine işaret edilerek, kaynakların yeniden düzenlendiği bildirildi.

Farley ve Ford'un gönderdiği e-postada, "Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse tüm yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor" değerlendirmesi yapıldı.

Küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceği belirtilerek, işten çıkarmaların çoğunlukla ABD, Kanada ve Hindistan'da gerçekleşeceği kaydedildi.

Şirketin işten çıkarma kararının ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Ford, martta yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını ve elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonlarını "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğünü duyurmuştu.

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