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Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up" emojisi ile kutluyor

- Ford, dünyanın ilk pick-up emojisini geliştirmek için yeni emojileri değerlendirip onaylayan Evrensel Kod Konsorsiyumu’na başvuruda bulundu

Ford, Dünya Emoji Günü'nü
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İSTANBUL (AA) - Ford’un geliştirdiği yeni "Pick-up" emojisi, 2020 yılında emojiseverler tarafından tüm mobil platformlarda kullanılabilecek.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 100 yılı aşkın bir kamyonet (pick-up) üretim geçmişine sahip şirket, 2014'ten bu yana her yıl 17 Temmuz’da kutlanan Dünya Emoji Günü'nde yeni geliştirdiği pick-up emojisini duyurdu.

Ford, yeni pick-up emojisinin geliştirme ve testlerin ardından 2020 başlarında gerçekleşecek emoji güncellemesine dahil olmak için kısa listeye girdi.

Verilen bilgiye göre,emoji aleminde her gün otomobiller, scooterlar, gemiler, uzay gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin onaylı emoji kullanılıyor. Ancak bunların arasında otomotiv sektöründe ve ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan pick-up emojisi mevcut değil.

Ford, buradan hareketle 2018’de dünyanın ilk pick-up emojisini geliştirmek için yeni emojileri değerlendirip onaylayan Evrensel Kod Konsorsiyumu’na başvuruda bulundu. Ford’un geliştirdiği yeni "Pick-up" emojisi, Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından onaylanırsa, 2020’de emojiseverler tarafından tüm mobil platformlarda kullanılabilecek.

İlk pick-up modeli Ford TT‘yi 27 Temmuz 1917 tarihinde müşterilerine sunan şirket, halen dünyanın en büyük pick-up üreticileri arasında bulunuyor.

Avrupa’nın "en çok satan pick-up"ı unvanına sahip Ford Ranger’ı üreten şirket, sadece 2019’un ilk yarısında 26 bin 700 Ranger sattı.

Şirket geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 8 artışla ikinci çeyrek rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Emoji GünüFord
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