Ford, girişimcilerini

İSTANBUL (AA) - Ford'un geleceğin araç içi teknolojileri için beraber çalışma ve çeşitli iş birlikleri gerçekleştirme fırsatı sunacağı "Ford Sync AppLink Paris Hackathon" 25-26 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek.

Şirketin açıklamasına göre, etkinliğin finalinde, Avrupa ülkeleriyle Türkiye ve İsrail'den ön elemeleri geçen start-up'lara fikirlerini geliştirmeleri için 30 bin avro tutarındaki ödülden pay alma ve Ford ile iş birliği yapma fırsatı sunulacak.

Bu yıl Ford Otosan İnovasyon Müdürü Efe Erdem'in de "start-up mentor" olarak Paris'e davet edildiği etkinlik, Ford'un Bağlantılı Araç Hizmetleri ve İş Geliştirme (Connected Vehicle Services & Business Development) biriminin start-up'lar ile bir araya gelmesine ve iş birlikleri geliştirmesine öncülük edecek.

Start-up'ların geliştirdikleri uygulamaları, Ford araç sahiplerinin sürüş keyfini daha güvenli bir şekilde yaşamasına yardımcı olan araç içi multimedya sistemi "Ford SYNC" teknolojisi ile uyumlu hale getirmeleri ve bu teknoloji ile donatılmış Ford araçlarda sunma imkanı sağlayacak.

Daha önce Amsterdam, Berlin, İstanbul, Londra, Paris, Stockholm, Tel Aviv ve Viyana'da düzenlenen ön elemelere katılanlar arasından seçilen start up'lar, geliştirdikleri uygulamaları Ford donanımlarını kullanarak test etme, bire bir mentorluk oturumlarından yararlanma, odak gruplarında gerçek müşterilere erişme ve konseptlerini daha da geliştirmek için doğrudan Ford mühendisleriyle çalışma fırsatı bulacak.





- İlk kez Türkiye'den de start-up'lar katılacak





"Ford Sync AppLink Paris Hackathon" etkinliğine Türkiye'den gelen başvurular, Ford'un Bağlantılı Araç Hizmetleri ve İş Geliştirme birimi yöneticisi Scott Lyons'ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilmişti.

Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi'nde 20 Temmuz'da gerçekleştirilen İstanbul ön elemelerinde, jürinin seçtiği sesli kitap sağlayıcısı "Seslenen Kitap", araç verileri işleyicisi "Arverus" ve "DriveBuddy", online yol yardım hizmeti "Webçek" start-up'ları, Paris’teki finale katılmaya hak kazanmıştı.



"Ford Sync AppLink Paris Hackathon", geçen yıl Berlin'de düzenlenen "Ford SYNC AppLink Mobility Challenge" etkinliğinin devamı niteliğinde bulunurken, sürücülere sürüş esnasında mobil uygulamalarla 'bağlantılı sürüş' deneyimi sunmaya yardımcı olacak uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor. Kazanan start-up'lar 26 Ekim'de Eyfel Kulesi'nden duyurulacak.