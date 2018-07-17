Ford MotorSport Türkiye takımı liderliğini korudu

İSTANBUL (AA) - Ford MotorSport Türkiye pilotları, İzmir'de yapılan NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi'nde sezonun ilk 2 yarışındaki gibi podyumdaki liderliklerini korudular.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford MotorSport Türkiye takımında yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı 6. Türkiye şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı daha başarı ile atlattı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı, bu hafta sonu İzmir'de düzenlendi. Uzun yıllardır nisan ayında yapılan Ege Rallisi'nin bu sene temmuz ayında yapılmasından ötürü 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı tüm yarışmacıları ve araçları çok zorladı.

Pazar günü sıcak havanın da etkisi ile Gödence etabında görevli araçta başlayan yangın otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sebebiyle sonraki etaplar gecikmeli olarak başlayabildi. Öte yandan, Çeşme'de yapılan seyirci özel etabı ise özellikle ralli severlerin çok büyük ilgisini topladı.

Sezon genelinde olduğu gibi bir kez daha büyük bir heyecana sahne olan ve son etaba kadar büyük çekişmenin yaşandığı asfalt zemine sahip Ege Rallisi'nde Ford MotorSport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2 ve ST araçlar ile yarıştılar ve sıcak havanın yarattığı ekstra baskıya rağmen yarışı çok başarılı bir şekilde tamamladılar.

Ege Rallisi sonrası Türkiye Ralli Şampiyonası'nda pilotlar, takımlar, iki çeker ve gençlerde Ford MotorSport Türkiye'nin liderliği devam ediyor.

İlk defa 2004 yılında Ford Motorsport Türkiye çatısı altında yarışmaya başlayan Yağız Avcı, bu sezon yarıştığı dünyada yılın motoru ödüllü EcoBoost motora sahip güçlü 4 çeker Fiesta R5 aracı ile podyumun en üst basamağına çıkmayı başardı ve 6. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Sezonun ilk 2 yarışından farklı olarak bu yarışta Avcı'nın co-pilot koltuğunda önceki yıllarda da birlikte yarıştığı ve bu yarış için Avustralya'dan gelen Ersan Alkır vardı.

İkili güçlü rakipleri BC Vision takımının pilotu Burak Çukurova’nın önünde yarışı ilk sırada tamamlarken bir diğer Ford Motorsport Türkiye ekibi Deniz Fahri - Barış Kalfaoğlu ikilisi zorlu mücadeleyi 3. sırada tamamladılar.





- Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Yağız Avcı liderliğini devam ettiriyor









Toplam 7 ayaktan oluşan sezonun 3. yarışı olan Ege Rallisi sonrası Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Yağız Avcı liderliğini devam ettirirken, Deniz Fahri 3. sırada yer aldı.

Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi ile birlikte yapılan ve 2 çeker araçların yarıştığı Fiesta Rally Cup organizasyonu da çekişmeye sahne oldu.

Ralli boyunca 2 defa lastiği patlayan Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ekibi, ralliye ekstra puan veren power stage etabının da en hızlısı olarak Ege Rallisi'ni Fiesta R2T araçlarıyla ilk sırada bitirirken, Bulgar ekip Georgi Geradzhiev-Georgi Gadzhev Fiesta R2 ile ikinci, Kağan Karamanoğlu-Nehir Yılmaz ikilisi ise Fiesta R2T ile 3. sırayı aldı.

İsmet Toktaş-Sedat Bostancı bu zorlu ralliyi 4. sırada tamamlarken, geçen yılın Fiesta Rally Cup Şampiyonu Cem Alakoç-Yusuf Çelik ikilisi ise yaşadıkları şanssızlıklar sonucu beşincilikle yetinmek zorunda kaldı. ST sınıfında ise birincilik Semih Erkal-Yasin Tomurcuk ikilisinin oldu.

Bu sonuçlardan sonra 2018 sezonunun ilk 2 yarışı sonrası Fiesta Rally Cup şampiyonasının genel klasmanında Ümit Can Özdemir liderliği korurken, Georgi Geradzhiev ikinci, İsmet Toktaş 3. sırada yer alıyor. Toplam 6 ralliden oluşan Fiesta Rally Cup Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi 4-5 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek.

2018 sezonu, Ege Rallisi'nin ardından 4-5 Ağustos'ta Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek. 13-16 Eylül tarihleri arasında ise Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Marmaris'te yapılacak.

20-21 Ekim'de gerçekleştirilecek İstanbul Rallisi'nin ardından sezon, 17-18 Kasım tarihleri arasındaki Ford Otosan Kocaeli Rallisi ile sona erecek.





- "Ford MotorSport Türkiye'nin liderliği devam ettirmesi tüm ekibi ve beni çok mutlu etti"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford MotorSport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, şunları kaydetti:

"Toplam 15 ekiple katıldığımız ve birçok ekibin yarış dışı kaldığı ralliyi tüm ekiplerimizin tamamlamış olması ve Ege Rallisi sonrası pilotlar, takımlar, iki çeker ve gençlerde Ford MotorSport Türkiye'nin liderliği devam ettirmesi tüm ekibi ve beni çok mutlu etti. Takımımıza bu yıl geri dönen Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın 6’ncı Türkiye şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı daha başarılı bir şekilde geçmesi de ayrı bir mutluluk."



