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Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maraton’u gerçekleşti

- Bu yıl ilki gerçekleştirilen Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu, Ford Otosan’ın isim sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü koşuldu

Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maraton’u gerçekleşti
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İSTANBUL(AA) - "Türkiye’nin gençlik başkentlerinden" Eskişehir’in kurtuluşu bu yıl ilk kez düzenlenen bir sportif ve kültürel etkinlikle kutlandı. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu, “Tam Eskişehirli” Ford Otosan’ın isim sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Ulus Anıtı Meydanı’nda başlayarak Sazova Kültür Merkezi önünden geçen ve yine Ulus Anıtı önünde son bulan yarışta 21 kilometrelik yarı maratona ek olarak 10 kilometre koşusu ile çocuk koşusu alternatifleri de yer aldı. 10 kilometre parkurda paralimpik kategori altında farklı engel gruplarından sporcular yarıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in startını verdiği 21 kilometrelik yarı maratona, binlerce kişi katıldı. Maratonu, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw birinci tamamlarken, aynı ülkeden Fetene Alemu Regasa ikinci, Resul Çevik ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Elif Dağdelen, ikinciliği Sebahat Akpınar, üçüncülüğü de Gönül Çataltepe elde etti. Birinciler, Ford Otosan desteğiyle Madrid Maratonu’na katılma imkanı elde etti.

Yarı maratondan bir gün önce gerçekleştirilen festival de spor ve müziği birleştiren keyifli etkinliklere sahne oldu. Şehrin sakinleri gün boyu Emine Başarır, Noyan Dülek, Elif Kaya, Murat Demirci, İnanç Akbaş, Ayşegül Demirsoy gibi Türkiye’nin önde gelen spor eğitmenlerinin eşliğinde eğlenceli aktivitelere katılarak enerji depoladı. Festival akşamında ise Eskişehirli ünlü şarkıcı Özgün sevilen şarkılarını tüm Eskişehirlilerle birlikte söyledi.

37 yıl önce faaliyete geçen Eskişehir Fabrikası’nda Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemlerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan, yarışlara katılım anlamında da öne çıktı.

Ford Otosan’ın Eskişehir Fabrikası’nda çalışan 96 çalışanının oluşturduğu Ford ekibi yarışın “Şirketler Koşusu” kategorisinde yerini aldı. Böylece kayıt ücretinin yüzde 10’unun Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne aktarıldığı yarışta, derneğe en fazla bağışı aktaran takım da Ford Otosan çalışanları oldu.

Ford Otosan’ın Eskişehir Fabrikası’nda üretilen F-MAX de şehrin gurur simgelerinden biri olarak koşu parkurunda sergilendi. Ford Trucks’ın “Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü”nün (ITOY) sahibi olan F-MAX katılımcılardan ve Eskişehirlilerden yoğun ilgi gördü.


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EskişehirFord Otosan Maraton
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