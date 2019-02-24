Ford Trucks, gözünü Batı Avrupa pazarına dikti

İSTANBUL (AA) - Ford Trucks, ağır ticari dünyasının en prestijli pazarlarından Batı Avrupa'ya açılmanın hazırlıklarını yapıyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 60 yıla yakın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, global büyümesinin önemli adımlarından birini atmaya hazırlanıyor.

Uluslararası pazarlarda büyümesini Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerin ardından Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği bayi açılışları ile sürdüren Ford Trucks, şimdi de ağır ticari dünyasının en prestijli pazarlarından Batı Avrupa’ya açılmanın hazırlıklarını yapıyor. Batı Avrupa ülkelerinde büyüme hedefi kapsamında İspanya, İtalya ve Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülkede bayilik görüşmelerine başlandı.

Ford Trucks’ın global ağı, 2010 yılında Ford Otosan’ın ana hissedarlarından Ford Motor Company ile imzalanan Global Cargo anlaşmasıyla birlikte kuruldu. Ford Otosan bu anlaşmayla, Global Cargo Büyüme Stratejisi doğrultusunda Orta Doğu, Afrika, Rusya, Türk Cumhuriyetler, Orta ve Doğu Avrupa pazarları başta olmak üzere 3 kıtada toplam 60 ülkenin kamyon özelinde kamyon satış distribütörlerini atayarak global ağını oluşturmaya başladı.

Halihazırda 36 ülkede faaliyet gösteren ve 2020 sonu itibarıyla 51 ülkede var olmayı hedefleyen Ford Trucks, "Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü (ITOY)" yeni çekicisi F-MAX ile elde ettiği uluslararası başarıların ardından Batı Avrupa pazarlarını da faaliyet alanına dahil etmeye yönelik planlamalarını daha erken bir dönemde hayata geçirmeye karar verdi.





- "Avrupa pazarında büyümek, ihracat fırsatlarımızı geliştirecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks'ın, Ford Otosan’ın geleceği için çok önemli bir girişim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2010 yılından bu yana Ford Trucks işine yaptığımız yatırımın en önemli noktasındayız. Uluslararası pazarlarda büyümemizi Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerin ardından Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Ağır ticari pazarının Rusya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine kaydığı bir dönemde bu pazarlarda oldukça güçlü bir duruş sergileyerek hem farklı pazarlardaki tecrübelerimizi zenginleştirdik hem de uluslararası bir marka olarak sektörün radarında daha da görünür hale geldik.

IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyerini yaptığımız yeni çekicimiz F-MAX’in ağır ticari araç sektörünün en saygın ödüllerinden olan ‘Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü kazanması Ar-Ge alanındaki gücümüzün ve yetkinliğimizin global düzeyde de takdir edilmesini sağladı. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve İnönü fabrikamızda üretilen çekicimizin kazandığı başarının ardından Avrupa’dan 70’e yakın bayilik talebi aldık. Bunun üzerine Batı Avrupa pazarına yönelik planlarımızı öne çektik ve İspanya, İtalya, Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülke için bayilik görüşmelerine başladık. Avrupa pazarında büyümek, ihracat fırsatlarımızı geliştirecek."

Yenigün, Ford Otosan olarak uluslararası başarılara imza atmaya ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.





- "Ford’un tek ağır ticari araç üreticisi olarak uluslararası büyümemizi sürdüreceğiz "





Haydar Yenigün, "Ford Motor Company’nin global düzeydeki kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmalarının sonucunda Brezilya’daki fabrikasını kapatarak Güney Amerika’da ağır ticari araç üretimine son verme kararının ardından Ford Trucks'ın, şirketin bu alanda tek geliştirme ve üretim merkezi haline gelmesine" ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olan Ford Trucks, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üretiyor. Ar-Ge ve üretimdeki üstün başarımız, şu anda 36 ülkeye dağılan ve hızla büyüyen yapılanmamız ile yolumuza devam ediyoruz. Yeni dönemde de şirketin global düzeydeki tek ağır ticari araç geliştiricisi ve üreticisi olarak uluslararası pazarlardaki etkili büyümemizi rahatlıkla sürdürecek altyapı, yetkinlik ve deneyime sahibiz."



