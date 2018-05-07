İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, dünya çapındaki sosyal sorumluluk projesi olan Wings for Life Dünya Koşusu'nun Türkiye'deki ana sponsorluğunu üstlendi.

Şirket açıklamasına göre, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın farklı noktasındaki 12 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, İzmir’de Ford Otosan’ın ana sponsorluğunda ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşti.

Yarışta "Yakalama Aracı" olan Ford Kuga’yı Ford Motorsport Türkiye’nin şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı kullandı.

Wings For Life Vakfı’nın düzenlediği, dünyanın en büyük yardım koşularından biri olarak değerlendirilen Wings For Life Dünya Koşusu’na 12 ülkede 100 bini aşkın kişi katılım gösterdi.

İzmir Kültürpark Lozan Kapısı’ndan başlayan İzmir ayağındaki koşuya ise 8 bin kişi katıldı. Yarışı üç yıldır destekleyen Ford Otosan da bu yıl Wings for Life World Run'a, 135 kişilik çalışan kadrosuyla katıldı.

Toplam 943 kişiye ulaşan Ford Team’in katılımcıları arasında ünlü sanatçı Mirkelam ve ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı’nın yanı sıra Ford Otosan çalışanları, tedarikçileri, paydaşları ve gönüllü katılımcıları yer aldı.



Şirket ayrıca Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 40 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlamak üzere harekete geçti.







- "Üç yıldır ana sponsor olmaktan gurur duyuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, böyle anlamlı bir organizasyonu desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, hem kurumsal çalışmaları hem de çalışanlarının gönüllü katılımıyla eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Koşuya Türkiye’deki en kalabalık, dünyadaki üçüncü büyük ekiple katıldıklarını aktaran Yücetürk, "Aynı zamanda da Ford Team’in dünyada en fazla ikinci bağış toplayan takım olması göğsümüzü kabarttı. 135 gönüllü Ford Otosan çalışanımızın yer aldığı ekibimize tedarikçilerimiz de katıldı. Hep birlikte takım ruhu oluşturarak aynı amaç uğruna koştuk. Kazananları ise her yıl olduğu gibi yine Ford Kuga ‘Yakalama Aracı’ ile belirledik. Dünyada ilk ve tek olan konsepti ile bu değerli organizasyonun üç yıldır ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Birinciyi yine Ford Kuga belirledi





Yarışta bu yıl kazananları Ford Kuga’nın direksiyonunda bulunan Ford Motorsport Türkiye’nin şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı belirledi.

Starttan 30 dakika sonra yola çıkan, geliştirilmiş özel izleme teknolojisiyle donatılan Ford Kuga "Yakalama Araçları" birincileri belirlerken, katılımcının yerel ve küresel sıralaması koşma süresine göre değil yakalama aracına yakalanana kadar kat ettiği mesafeye göre belirlendi.

Koşunun Türkiye ayağında erkeklerde Murat Kaya 62,01 kilometre ile ilk sırayı aldı. Bu derece Kaya’ya ülke birinciliğini ve dünya 15'inciliğini getirdi.

Kadınlarda ise Olesya Nurgalieva, 53,61'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Nurgalieva, dünya genelinde kadınlar kategorisinde üçüncülüğün sahibi oldu.