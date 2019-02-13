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Ford'dan İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık uyarısı

- Ford: - “(Anlaşmasız Brexit) Bu şekilde bir durum İngiliz otomotiv endüstrisi ve Ford’un ülkedeki üretim faaliyetleri açısından yıkıcı olur. Avrupa’daki işimizde rekabetin korunabilmesi gereken her şeyi yapacağız”

Ford'dan İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık uyarısı
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LONDRA (AA) – ABD’li otomotiv şirketi Ford, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasının yıkıcı etkileri olacağını duyurdu.

Ford’dan yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının şirketin ülkedeki yatırım planlarını etkileyebileceği belirtilirken, “Bu şekilde bir durum İngiliz otomotiv endüstrisi ve Ford’un ülkedeki üretim faaliyetleri açısından yıkıcı olur. Avrupa’daki işimizde rekabetin korunabilmesi gereken her şeyi yapacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Otomotiv şirketi halihazırda İngiltere’de toplam 13 bin kişiyi istihdam ediyor.

İngiliz The Times gazetesinin bugün yayımlanan haberinde ise şirketin bir temsilcisinin İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı telefon görüşmesinde, Ford’un İngiltere dışında alternatif fabrikalar için hazırlık yaptığını söylediği öne sürüldü.

Ford’dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada ise, İngiltere'nin AB’den anlaşmasız ayrılması durumunda 1 milyar dolarlık bir masrafla yüz yüze kalacağı bildirilmişti.

AB referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım planlarını rafa kaldıran pek çok finans sektörü dışındaki şirket de belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir bölümünü alternatif ülkelere kaydırmaya başlamıştı.

İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerin ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılma olasılığına karşı hazırlıklarını artırdığını ifade etmişti.

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