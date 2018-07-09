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Foriba, İtalya'da 10 milyon avroluk iş hacmi yaratmayı planlıyor

İSTANBUL (AA) - Elektronik belge işleyen e-dönüşüm firması Foriba, İtalya'da yıl sonuna kadar 10 milyon avroluk iş hacmi yaratmayı planlıyor.Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Foriba, İtalya'da düzenlediği etkinlikte e-fatura...

Foriba, İtalya'da 10 milyon avroluk iş hacmi yaratmayı planlıyor

İSTANBUL (AA) - Elektronik belge işleyen e-dönüşüm firması Foriba, İtalya'da yıl sonuna kadar 10 milyon avroluk iş hacmi yaratmayı planlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Foriba, İtalya'da düzenlediği etkinlikte e-fatura çözümlerini anlattı. Etkinlikte, İtalya'da beklenen elektronik faturalama regülasyonu ve Foriba Cockpit ile şirketlerin bu regülasyona olan uyumluluğu konuları masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Foriba Global Operasyonlar Direktörü Bulut Arukel, "İtalya’da, global müşterilerimiz ve uluslararası iş ortaklarımızın destekleri ile yıl sonuna kadar 10 milyon avroluk bir iş hacmi yaratmayı planlıyoruz. 1 Ocak 2019 itibarıyla İtalya'da B2B ve B2C faaliyet gösteren tüm şirketlerin e-fatura'ya geçmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

e-dönüşüm kavramının 2010 yılında AB tarafından bir vizyon olarak ele alınarak birliğin geleceğe dair büyüme hedeflerini belirleyen 2020 planında 7 hayati maddeden biri şeklinde konumlandırıldığını belirten Arukel, Foriba'nın sahip olduğu potansiyel ile yeni ülkelerde de ofis açacağını, hedeflerinin ise Avrupa, Asya-Pasifik ve Asya merkez ülkelerinde faaliyete başlayarak uluslararası pazarda sektörüne yön veren şirketlerden biri haline gelmek olduğunu aktardı.

Arukel, 2020'de 25 milyon dolar gelir getirmeyi planladıklarını, bu gelirin yaklaşık yüzde 40'ını yurt dışında yapacakları satışlardan elde etmeyi öngördüklerini bildirdi.

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