Franchise sadece 'gıda' değil!

Her yıl giderek artan katılımcı ve ziyaretçi sayısına ulaşan, markalar ve girişimciler için yeni avantajlar ve sürprizleri de beraberinde getiren Bayim Olur musun Franchising Fuarı, bu yıl 17. kez kapılarını açacak. CNR Fuar Merkezi’nde Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve ERA Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirecek. Fuara ulusal ve global ölçekte yaklaşık 300’den fazla firma katılacak.







Franchise sektörü geniş bir yelpaze



Franchise sektörüne bakıldığında, gıda cazibesini yitirmeyenler arasındaki yerini koruyor. Türkiye’de ve dünyada franchise pazarı şimdiye kadar gıda markalarının öncülüğünde büyüdü. Ancak önümüzdeki dönemde; toplumun sosyalleşme çabaları, yeni alışveriş merkezlerinin hız kesmeden açılması, insanların yoğun iş temposu sebebiyle; temizlik, boya, tamir gibi bazı hizmetleri dışarıdan almaları, gelir düzeyi yükseldikçe zevk ve tercihlere olan eğilimlerin artması, değişen dünyayla birlikte insanların dış görünüşlerine önem vermesi, gelişen konut piyasası sayesinde, hazır giyim, hizmet sektörü, kişisel aksesuar, mobilya, teknoloji, hediyelik eşya, tasarımlı dekoratif ürünler, duvar süsleri, bijuteri, kıymetli taşlar, spor ve güzellik merkezleri, emlak alım satımı gibi gıda dışı alanlarda da hareketlilik görülecek.



Franchise sektörünün Bayim Olur musun Fuarının çatısı altında büyüdüğünü belirten Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem; Dünyanın en büyük franchise fuarı olma hedefiyle, girişimcinin ne istediğini önemseyerek ve franchise sistemine daha fazla markanın katılımını sağlamak amacıyla farklı sektörlerden firmaları fuarımıza katmak için her yıl büyük bir titizlikle çalışıyoruz.



Düzenlediğimiz fuar 50 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Bu değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat. Fuarın hedefi ise iş hacmini fuar ile birlikte 1 milyar dolar artırarak şirketlere ve ülkemize katma değer sağlamak. Gıdadan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik merkezlerine, spor merkezlerinden kafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesinden katılımcıların yer aldığı ve özel bölümüyle de Tedarik sektörünün pazar payını arttıran fuar çok ciddi bir network sağlıyor. Şirketlere yeni şubeler açarak büyüme fırsatı sunan fuar aynı zamanda “iş kurmak” isteyenlere yüzlerce cazip seçenek sunarak onlara kendi işlerinin patronu olma fırsatı sağlıyor. İş dünyasının kalbinin attığı fuar, yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza atıyor. ”dedi.