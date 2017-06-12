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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire Atina'da

- Bruno Le Maire: - "(Yunanistan ve kreditörler arasındaki müzakereler) İyimserim. Bir anlaşmadan uzak değiliz"

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire Atina'da

ATİNA (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin, "İyimserim. Bir anlaşmadan uzak değiliz." dedi.

Le Maire, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ı, son aylarda aldığı önemli karar ve gerçekleştirdiği reformlara ilişkin tebrik ettiğini belirten Le Maire, bu reformların zor olsa da gerekli olduğunu söyledi.

Le Maire, Avro Grubu'nun 15 Haziran'daki Yunanistan gündemli toplantısı öncesi bir uzlaşmaya varmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade ederek, "İyimserim. Bir anlaşmadan uzak değiliz." dedi.

Gelecek iki günün önemini vurgulayan Le Maire, "Bu anlaşma Yunanistan için gerekli. Ancak sadece Yunanistan için değil, tüm AB ülkeleri için gerekli." diye konuştu.

Le Maire, mevkidaşı ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile de bir araya geldi.

Kurtarma paketi programına katılmak için Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir düzeye çekilmesini talep eden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile başta Almanya olmak üzere Avro Bölgesi ülkeleri arasında anlaşmazlık devam ediyor.

Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yapılandırılması ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun açılmasını talep ediyor.

Kreditörlere temmuzda 7 milyar avro geri ödemesi bulunan Yunanistan ve kreditörler için 15 Haziran'daki toplantı büyük önem taşıyor.


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FransaFransa Maliye Bakanı Bruno Le MaireYunanistanYunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos
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