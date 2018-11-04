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Fransa ve İspanya'daki bebeklerin meyve püresi Erzincan'dan

- Erzincan'da yürütülen proje kapsamında yetiştirilen elmalar, kentteki bir fabrikada konsantre hale getirildikten sonra bebek gıdalarında kullanılmak üzere Fransa ve İspanya'ya gönderiliyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin: - "Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ilimizdeki organik meyvecilik alanlarını yaklaşık 5 bin dekara ulaştırdık. Buralarda üretilen meyvelerden yılda elde edilen yaklaşık bin 500 ton meyve konsantresini Fransa ve İspanya'ya ihraç ediyoruz"

Fransa ve İspanya'daki bebeklerin meyve püresi Erzincan'dan
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ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da yürütülen proje çerçevesinde yetiştirilen elmalar, kentteki bir fabrikada işlendikten sonra bebek püresi ve maması yapılmak üzere Fransa ve İspanya'ya satılıyor.

Kentte Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bir süre önce hayata geçirilen "Elma Entegre Mücadele Projesi"nden olumlu sonuçlar alındı.

Proje kapsamında üretilen elmalar burada kurulu Tunay Gıda Fabrikası'nda işlenerek konsantre hale getiriliyor, ardından bir diğer firma tarafından, özel olarak hazırlanmış varillere yerleştirilerek bebek gıdalarında kullanılmak üzere Fransa ve İspanya'ya ihraç ediliyor.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin bölgenin önemli meyvecilik merkezlerinden olduğunu söyledi.

Üzümlü ilçesinin Karakaya köyü başta olmak üzere kent genelinde organik meyve üretildiğini dile getiren Şahin, ildeki iyi tarım uygulamalarının her geçen gün arttığını ifade etti.

Şahin, "Elma Entegre Mücadele Projesi" kapsamında bölgede üretilen elmaların kentteki bir fabrikada konsantre hale getirildiğini belirterek, "Bu işlem son yıllarda bizim arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz konulardan birisiydi. Özellikle İspanya ve Fransa'da çeşitli bebek mama ve pürelerinde ve ülkemizde de bebek mamalarında konsantre ham madde olarak ilimizdeki meyveler kullanılıyor." dedi.

Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla ildeki organik meyvecilik alanlarını yaklaşık 5 bin dekara ulaştırdıklarını anlatan Şahin, "Buralarda üretilen meyvelerden yılda elde edilen yaklaşık bin 500 ton meyve konsantresini Fransa ve İspanya'ya ihraç ediyoruz." diye konuştu.

- "Dünya bebeklerinin gülümsemesine vesile oluyoruz"

Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Kırtıloğlu da bebek maması üretiminde standartların son derece yüksek olduğuna işaret etti.

Elma konsantresi üretimine özel önem verdiklerini belirten Kırtıloğlu, ürünlerinin İspanya ve Fransa'ya gönderildiğini söyledi. Kırtıloğlu, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği ve tüm teknik elemanlarımızın sürdürdüğü güzel bir yönetimle güvenilir ürünleri dünya ile paylaşıp dünya bebeklerinin gülümsemesine vesile oluyoruz." dedi.


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Bebek MamasıElmaErzincanErzincan Tarım Ve Orman İl Müdürü Murat ŞahinMeyve Püresi
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