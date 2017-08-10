Fransa'da sanayi üretimi geriledi

PARİS (AA) - Fransa'da sanayi üretiminde düşüş yaşandı.

Ulusal İstatistik Kurumu'nun (INSEE) yayımladığı verilere göre, Fransa'da haziranda sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Aynı dönemde imalat sanayindeki azalış aylık bazda yüzde 0,9 olurken, yıllık bazdaki artış yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Alt sektörler incelendiğinde, haziranda en fazla düşüş yüzde 4,4 ile taşımacılık ekipmanlarında meydana geldi. Haziran ayında sanayi üretimindeki düşüşte makine ve teçhizattaki yüzde 2,7 'lik azalışın da etkisi oldu.







