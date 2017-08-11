Fransa'dan büyük şirketlere vergi kıskacı

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Apple, Google, Amazon, Facebook ve Airbnb gibi şirketlerin ödedikleri vergiler konusunda çalışma yapacaklarını bildirdi.

Le Maire, Fransa Ulusal Meclisinde yapılan bir toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Le Maire, dijital platformlar yardımıyla elde edilen 10 milyonlarca dolarlık gelirden Fransız Hazinesine sadece 10 binleri bulabilen ödemeler yapıldığını söyledi.

Konaklama kira şirketi Airbnb'nin ödediği verginin kabul edilemez olduğunu bildiren Le Maire, benzer şirketlerin durumu konusunda eylül ayı ortasında Almanya ile birlikte çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Airbnb'yi 10 milyon Fransız'ın kullandığını ancak şirketin devlete 100 bin avrodan daha az ödeme yaptığını vurgulayan Le Maire, "Fransa'da iş yapmak Airbnb'nin hakkı ama dijital platformlardan Fransız hazinesi için adil bir paylaşım istemek de bizim hakkımız." dedi.

Le Maire, Almanya ile yapacakları çalışmanın Apple, Google, Amazon ve Facebook gibi platformları da içereceğini belirterek, "Herkes adil bir ödeme yapmak zorunda." diye konuştu.