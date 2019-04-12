"Fransa'nın kararı vizyonsuzluğun örneği"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 11 Nisan 2019 tarihinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yayımladığı bir kararname ile 24 Nisan'ı "Anma Günü" ilan etmesiyle ilgili kararını kınadı.

İKV'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, Fransa gibi Türkiye ile ikili siyasi ve ticari ilişkileri güçlü bir devletin kısa vadeli çıkarlar uğruna yapıcı ve vizyoner olmaktan son derece uzak olan bu kararını kınadığını belirtti.

Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı Anma Günü olarak ilan eden bir kararnameye imza atmasını kınıyoruz. Kısa vadeli siyasi çıkarlar uğruna Fransa ile güçlü siyasi, tarihi ve ekonomik bağları bulunan Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesi ne yazık ki vizyonsuzluğun açık bir örneğidir. Bugün yaklaşık 7 milyar 300 milyon dolar ile Fransa, Türkiye’nin en büyük 7. ihracat pazarıdır. Fransa'dan ithalatımızın da yaklaşık 7 milyar 400 milyon dolar olduğunu dikkate alırsak iki ülke arasında 15 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacminden bahsediyoruz.

Daha da önemlisi geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa’ya yaptığı resmi ziyarette alınmış ikili ticareti 20 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz bulunuyor. Görülüyor ki iki ülke arasında tarihi ve güçlü bağlar, 80 milyonu aşan Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa'da yaşayan 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunun hassasiyetleri, siyasi ve ekonomik bağlarımızı güçlendirerek bölgemizdeki sorunları birlikte aşma ve işbirliği çabaları adeta göz ardı edilerek kısa vadeli siyasi bir karara imza atılmıştır."

Benzer şekilde 10 Nisan 2019 tarihinde İtalyan Temsilciler Meclisinin soykırım iddialarını tanıyan bir önergeyi tanıdığını belirten Zeytinoğlu, bu siyasi kararın ve günü kurtarmaktan öteye gitmeyen popülist tavrın ikili ilişkilere ve Türkiye-AB ilişkilerine zarar verdiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, "Siyasilerin görevi tarihi yargılamak değil halkları için barış, huzur ve refah içerisinde bir gelecek yaratmaktır. En kısa sürede gerek Fransız gerek İtalyan dostlarımızın ikili ilişkilerimizin daha fazla zarar görmemesi için gerekli adımları atacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.