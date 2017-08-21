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Fransız Total, Maersk Petrol'ü satın aldı

- Fransız petrol şirketi Total, Danimarka merkezli A.P. Moller-Maersk Grubu'nun alt şirketi olan Maersk Petrol'ün tamamını 7,45 milyar dolara satın aldı

Fransız Total, Maersk Petrol'ü satın aldı

ANKARA (AA) - Fransız petrol şirketi Total, Danimarka merkezli A.P. Moller-Maersk Grubu'nun alt şirketi olan Maersk Petrol'ün tamamını 7,45 milyar dolara satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total'in Maersk Petrol'ü satın alma anlaşması 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girerek, gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Toplam 7,45 milyar dolarlık anlaşmaya göre, Total şirkete 4,95 milyar dolar ödeme yapacak ve şirketin 2,5 milyar dolarlık borcunu üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total'in Üst Yöneticisi Patrick Pouyanne, "Maersk Petrol'ün Kuzey Batı Avrupa işleri mevcut portföyümüzle birleşmesi Total'i Kuzey Denizi'ndeki ikinci operatör olarak konumlandıracaktır. Uluslararası alanda da ABD, Meksika Körfezi, Cezayir, Doğu Afrika, Kazakistan ve Angola'daki faaliyetlerin ticari, operasyonel ve finansal sinerji vasıtasıyla değer kazandırmaya olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

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