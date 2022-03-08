Fuarcılığı başkentinde hareket var

Fuarcılığın başkenti İzmir, Mart ayına hızlı bir giriş yaptı. Türkiye’deki fuarcılığın modern yüzü fuarizmir, Mart ayının ilk haftasında üç farklı organizasyona aynı anda ev sahipliği yaptı. 33. MODEKO İzmir Mobilya Fuarı, FIRST® Robotics Competition (FRC)’nin İzmir Bölgesel Yarışları ile Oyun Geliştirme Merkezi (OYGEM) eğitimleri ile fuarizmir, Mart ayına hareketli bir başlangıç yaptı.

Çağdaş standartları karşılayan fuarcılık anlayışı ile ticari, kültürel ve yenilikçi bir etkileşim ortamı sunan fuarizmir, marka değeri yüksek pek çok organizasyona ev sahipliği yaparak İzmir’in katma değerini artırıyor. Bünyesinde gerçekleşecek 30’u aşkın fuarın yanı sıra, pek çok önemli organizasyona da ev sahipliği yapan fuarizmir’de, 2022 yılı temposu yoğun geçecek. Ortalama dört gün sürecek organizasyonlarfuaizmir’in bu yılki takvimini şimdiden doldurmuş durumda.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in şehrin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak hedefiyle İzmir fuarcılığı dört mevsime taşındı. Bu kapsamda İzmir, tüm Türkiye’de üretilen birçok ürünün küresel alıcılar ile buluştuğu İZFAŞ’a ev sahipliği yaparken; aynı zamanda gerçekleştirdiği ortaklıklarla fuar sayısını iki katına çıkarttı. Türkiye’nin fuarlar kenti İzmir, düzenlediği fuarlar ile nüfusunun yarısı kadar ziyaretçi ağırlamanın yanı sıra; kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor.

Tüm holler doldu!

Mart ayına hızlı bir başlangıç yapan fuarizmir, aynı anda üç etkinliğe birden ev sahipliği yaptı. Mobilya sektörünün önemli buluşmalarından olan 33. MODEKO İzmir Mobilya Fuarı, 2-6 Mart tarihleri arasında sektörün tüm bileşenlerini fuarizmir’in A, B ve C Hollerinde bir araya getirdi. FIRST® Robotics Competition (FRC)’nin İzmir Bölgesel Yarışları’nda Türkiye ve Polonya’dan toplam 31 takım, 4-6-5 Mart tarihlerinde D Holde bir araya gelerek kıyasıya mücadele etti. OYGEM (Oyun Geliştirme Merkezi) ise, 5 Mart Cumartesi günü ilk fiziksel eğitimini gerçekleştirdi.

Mart ayında fuarizmir, aynı zamanda iki fuara daha ev sahipliği yapacak. Ayakkabı sektörünün bir araya geleceği 48. Shoexpo Ayakkabı ve Çanta Fuarı 16-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünya doğal taş sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Marble İzmir – 27. Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Türk doğal taşını dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler ile buluşturarak sektörün ihracat rakamlarını artıracak.

Mobilya sektörü 25 bin ziyaretçi ağırladı

33. MODEKO (Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı) 2-6 Mart tarihleri arasında fuarizmir’de ziyaretçilerini ağırladı. 317 katılımcı ve 750’nin üzerinde markanın katıldığı MODEKO’da; mobilya üreticileri, distribütörler, toptancılar, yurt dışındaki mobilya ve dekorasyon firmalarının Türkiye temsilcilikleri, sektörel dernekler, sektörel yayınlar, oda ve kuruluşlar fuarda yer aldı. Hem etkinlik hem de ikili görüşme alanlarıyla dikkat çeken, 50 ülkeden 25 bin 257 ziyaretçinin katıldığı fuar, 62 bin metrekarelik alanda gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ, EFOR Fuarcılık ve NOBEL EXPO tarafından düzenlenen fuar sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verdi.

Uluslararası robot yarışması ilk kez İzmir’de!

Her yıl 33 ülkeden 95 binin üzerinde öğrenciyi bir araya getirerek dünyanın en büyük robot yarışmalarından olan FIRST® Robotics Competition (FRC), Avrupa’daki ilk etkinliğini İzmir’den başlattı. Türkiye ve Polonya’dan toplam 31 takım, coşku ve heyecan dolu unutulmaz bir deneyim yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN A.Ş. ve İZFAŞ stratejik ortaklığında Fikret Yüksel Vakfı tarafından fuarizmir’de düzenlenen FRC İzmir Bölgesel Yarışları sona erdi. Ortak kurallar çerçevesinde robotlarını tasarlayarak yarıştıran takımlar, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma fayda sağlayacak fikirler üretti. İki gün boyunca kıyasıya mücadele eden gençlere hem mekanik hem de sosyal olmak üzere 20’nin üzerinde ödül verildi. İzmir’de ilk kez gerçekleşen FRC’de dört takım, 20-23 Nisan tarihlerinde Amerika’nın Houston eyaletinde düzenlenen uluslararası şampiyonaya katılma hakkı kazandı. İstanbul’da düzenlenecek iki bölgesel turnuvanın ardından toplam 12 takım, uluslararası şampiyonaya çıkacak.

OYGEM’de ilk fiziksel eğitim gerçekleşti

Oyun dünyasına adım atmak isteyen tüm girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri amacıyla kurulan OYGEM (Oyun Geliştirme Merkezi), oyun geliştirme tutkunu genç yeteneklere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 5 Mart Cumartesi günü OYGEM’de ilk fiziksel eğitim gerçekleşti.

Team Machiavelli kurucuları Halil Onur Yazıcıoğlu ve Mehmet Can Güler oyun geliştirme ve sektör hakkında, STEAM Oyun Platformu Pazarlama Müdürü Serdar Baran Ateş oyunların STEAM platformunda yayınlanması ve oyunları STEAM’de ön plana çıkarabilecek stratejik adımlar konusunda, Digi Game ekibinden Kaya Sinem “Bir saatte oyun tasarla” isimli workshopla oyun geliştirme tutkunu gençlere yol gösteren eğitimler gerçekleştirdiler. İzmir’i oyun sektöründe söz sahibi yapma hedefiyle kurulan, gençlerin yetenek sahnesi OYGEM, düzenleyeceği eğitimlerle gençlere destek vermeyi sürdürecek.