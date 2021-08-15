Fuarcılık riske girer dedi Milano, Köln örneğini verdi

Yıllardır fuarcılık sektöründe hizmet verdiklerini, bu sayede Türk ekonomisine ve firmalara büyük katkı sağladıklarını kaydeden CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, İDTM’den yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası fuarcılık kurallarına göre dünya fuarcılığında rekabetin olmadığına dikkat çeken Ceyda Erem, “Çünkü bu rekabet kaliteyi düşürür. Tüm dünya ülkeleri bu konuda çok hassastır” dedi. Ülkelerde bu kuralın sadece bir şehir için değil tüm şehirler için geçerli olduğunu vurgulayan Ceyda Erem, “Mesela; Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFİ) belirlemiş olduğu kuralları uygulayan Almanya’da eyaletler arasında bile aynı fuarlar yapılamaz” dedi.

Eğer bir sektör için fuar yapılıyorsa, aynı fuarın başka şehirlerde bile yapılamayacağının altını çizen Ceyda Erem, “İtalya’nın Milano şehrinde yılda bir kez mobilya fuarı yapılır. Almanya’nın Köln şehrinde yılda bir kez gıda fuarı gerçekleştirilir. Başka şehirlerde gıda ya da mobilya fuarı yapılamaz. Örneğin Fransa’da mobilya fuarı düzenleyemezsiniz. Çünkü komşu ülkenizde aynı sektör için bir fuar düzenlenmektedir. Ayrıca Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri konsensüse giderek, ambalaj fuarını bir yıl Almanya’da bir yıl Fransa’da bir yıl İngiltere’de yapıyorlar. Bunun dışında başka ülkelerde ambalaj fuarı yapılmıyor. Dolayısıyla aynı sektörde, aynı şehirde ve ülkede fuarcılık sektöründe bir rekabet işine girerseniz, kaliteyi düşürmüş olursunuz” şeklinde konuştu.

CNR’ın İDTM ile Uluslararası kurallar doğrultusunda sözleşme yaptığını ve bunu eski yönetim çok iyi bildiği için, kuralı bozmadan uyguladığına dikkat çeken Ceyda Erem, “Bir salon ile başladığımız CNR Fuar merkezini 11 salona bu sayede çıkardık. İDTM ile yaptığımız sözleşmenin maddelerinden birinde başka bir fuar firmasına kiralama yapılmayacağı yer alıyordu. Mevcut yönetimin bugüne kadar sözleşmeye uyduğu zaman içerisinde İDTM’den özel izin alarak diğer fuar şirketlerine kiralama yapabildik. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük organizasyonlarını yaptık. Bundan sonra da firmalara yeni pazar fırsatları sunmaya ve yabancı alıcı getirmeye devam edeceğiz” dedi. CNR’ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarısını arttırarak devam ettireceğini vurgulayan Ceyda Erem, “Fuar organizasyonlarımızın bir kısmını Türkiye’de, bir kısmını ise uzun zamandır davet edildiğimiz farklı ülkelerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni yönetimin yaklaşımı uluslararası fuar düzenleme standartlarına uygun değil

Aynı şehirde, aynı sektörde fuar yapılmasına izin verilmesinin kaliteyi düşüreceğini söyleyen Ceyda Erem, bu yaklaşımın uluslararası fuar düzenleme standartlarına uygun olmadığını belirterek, “Neyse ki; iş dünyasında pek çok sektörün bu konuya hassasiyet göstermeleri ve bize bu konuda büyük destek vermeleri çok memnuniyet vericidir” dedi. Ceyda Erem ayrıca, CNR Holding’in tüm şirketleriyle birlikte 16 Ağustos’tan itibaren iç dekorasyonu düzenlenen İstanbul Maslak Nurol Plaza’daki ofislerinde hizmet vereceğini açıkladı.