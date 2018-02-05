BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, "Fuarcılıkta 10 yıl içinde Batı'yı yakalayacağımızı öngörüyoruz. Dünya pazarından aldığımız yüzde 1,5'lik payın 5 yıl sonra yüzde 3'e çıkacağını, 10 yıl içinde de yüzde 5'lik bir rakamı yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü de olan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 460 fuar yapıldığını belirtti.

Rusya'nın; bütün imalatçıların, üreticilerin ve ihracatçıların hedeflediği pazarlardan birisi olduğuna işaret eden Ersözlü, ilişkilerin düzelmesiyle geçen yılki fuarlara Rusya'dan çok yüksek katılım olduğunu hatırlattı.

Ersözlü, geçen yıl fuarlara Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında da artış olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kuzey Amerika bölgesi bizim için klasik pazar ama bizim Güney Amerika'nın orta bölgesindeki birçok ülkeyle ticari ilişkilerimiz çok fazla değil. Yapılan fuarlarla Şili, Kolombiya gibi Güney Amerika ülkeleriyle ticari bağlantılar arttı. Makine ihracatçıları o bölgelere inanılmaz satış yapmaya başladı. Oradan fuarlara gelişler arttı. Bir de Afrika'nın orta bölgeleri. Cezayir, Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri de bizim için klasik bir pazar. Şimdi daha içlerden, Afrika kıtasının orta bölgelerinden fuarlara ziyaretçiler geldiğini gördük. İki bölge öne çıktı. Güney Amerika'nın orta bölge ülkeleriyle Orta Afrika Sahra Altı, Sahra Üstü ülkeleri. Geçen yıl bu bölgelerden gelen ziyaretçi sayılarında artış yaşandı. İhracatçılarımızın bu yeni bölgelere satış yaptıklarını fuarlarda gördük."

Türkiye'nin fuarcılıkta katetmesi gereken çok yolu bulunduğunu vurgulayan Ersözlü, pazar büyüklüğüne bakıldığında Türkiye'nin dünya fuarcılık pastasından aldığı payın yüzde 1,5 seviyesinde olduğunu belirtti.

- "Dünyada en fazla fuar düzenlenen ülke Çin"

Yakın gelecekte ilişkiler, ticaret ve sınır bölgelerindeki savaş ortamının bitmesiyle Türkiye'nin fuarcılıktan alacağı payın artacağını belirten Ersözlü, "Bu işin merkezi Almanya. Sonra İtalya ve Fransa geliyor. Son dönemde buralarda fuar sayıları veya ölçekleri düşmeye başladı. Kuzey Afrika, özellikle Kuzey Amerika ve NAFTA ülkelerinin oradaki pazar payları düşmeye başladı. MENA bölgesinin içinde bulunan Türkiye'nin pazar payı artmaya başladı. 20'den fazla ülkeden oluşan MENA bölgesi içinde Türkiye çok önemli pazar payıyla lider konuma geliyor." dedi.

Ersözlü, Uzakdoğu'da Asya Pasifik ülkelerinin de fuarcılık sektöründe pazar payını artırdığına değinerek, şöyle devam etti:

"Dünyada en fazla fuar düzenlenen ülke Çin. Dünyada yılda ortalama 30 binin üzerinde fuar yapılıyor. Sadece Çin tek başına 6 bin fuar gerçekleştiriyor. Türkiye'de yapılan fuar sayısı ortalama 450-500. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yayınladığı 2018 yılı fuar takviminde 515 fuar yapılacak. 2017 yılıyla kıyasladığımızda fuar sayısında yüzde 10-12 civarında artış var. Yıl sonuna kadar yapacağımız 515 fuar sayısını diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok yüksek değil. Bizde fuarcılık şirketi sayısı da artmaya başladı. Eskiden 100-150 civarındaydı, şu anda 220 civarında fuarcılık şirketi var. Önemli olan nitelikli fuar merkezleri. Fuar ölçekleri, salon büyüklükleri Batı standartlarında olursa o zaman bu sektör daha da büyüyecek."

- "Fuarcılıkta Rusya ve Dubai'yi geçtik"

Türkiye'de yaklaşık 40 ilde fuar hazırlandığını, bu fuarların yüzde 60'a yakınını TÜYAP'ın gerçekleştirdiğini belirten Ersözlü, şunları kaydetti:

"Fuarcılıkta İstanbul başı çekiyor. İstanbul bir dünya kenti, metropol. 1-3 saatlik uçuş mesafesinde 62 ülkeye yakın bir şehir. 'Avrasya coğrafyası' diye tabir edilen 1,5 milyarlık nüfus ve 10-12 trilyon dolarlık ticari hacmi olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafyanın içinde İstanbul en önemli fuar şehri olacak. MENA ülkelerinin içinde de fuarcılıkta Türkiye ve İstanbul en önemli merkez. Bizi zorlayacak iki merkez var. Birisi Rusya, diğeri de Dubai ama fuarcılıkta Rusya ve Dubai'yi geçmiş durumdayız. Çünkü hizmet sektörü Türkiye'de büyük gelişme gösteriyor. Hizmet sektöründe Batı'dan da iyiyiz."

- "Dünya pazarındaki payımız 5 yılda yüzde 3'e çıkacak"

Ersözlü, hizmet sektörünün içine reklamcılık, finans, bankacılık gibi birçok alanın girdiğini, fuarcılığın da hizmet sektörü içinde en önemli sektörlerden bir haline geleceğini vurgulayarak, "Fuarcılıkta 10 yıl içinde Batı'yı yakalayacağımızı öngörüyoruz. Dünya pazarından aldığımız yüzde 1,5'lik payın 5 yıl sonra yüzde 3'e çıkacağını, 10 yıl içinde de yüzde 5'lik bir rakamı yakalayacağımızı düşünüyorum. Homojen dağılmış bir yapı vardı. Batı bu konuda geçmişte avantajlıydı fakat şimdi Batı avantajını kaybetmeye başladı. Üretim Uzakdoğu'ya kaydıkça beraberinde fuarcılık da büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

