Fuarda sergilenecek mermerler yaklaşık bin 300 tırla taşındı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bu yıl dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda sergilenecek 2 bin 500 blok mermer yaklaşık bin 300 tırla taşınarak fuar alanına getirildi.

Konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkati çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda, 60 bin metrekarede toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermer sergilenecek.

TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 8 salonda sergilenecek blok mermerler, yaklaşık bin 300 tırla taşındı. Fuar alanına getirilen mermerler, iş makineleri tarafından tırların dorselerinden alınarak salonlarda sergilenecek yerlerine yerleştirildi. Zaman zaman iş makinelerinin taşımakta zorlandığı mermerlerin ağırlıkları 26 tona kadar çıkabiliyor.

Farklı renk ve desendeki blok mermerlerin tonu ise 200 dolardan 4 bin dolara kadar alıcı buluyor.

- Kapalı alanda düzenlenen dünyanın en büyük blok mermer fuarı

Fuarın ortaklarından Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'yı fuarcılık alanında da önemli bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

Son 5 yılda uluslararası niteliğe sahip 6 yeni nesil fuarı kente kazandırdıklarını belirten Burkay, bunlar arasında yer alan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın kapalı alanda düzenlenen dünyanın en büyük blok mermer fuarı olduğunu kaydetti.

Burkay, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek fuarın, maden sektörüne ve kentin dış ticaretine büyük güç kattığını vurgulayarak, "Bugüne kadar düzenlenen fuarlarda, firmalarımız tarafından sergilenen tüm blok mermerler fuar açılmadan satıldı. Bu yönüyle fuarımız, tüm fuarlardan pozitif yönde ayrışıyor. Ticari Safari projemiz kapsamında özellikle Çin ve Hindistan'dan Bursa'ya getirdiğimiz alım heyetleri bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Toplam 60 bin ton ağırlığında 2 bin 500'e yakın blok mermerin sergileneceği fuar sektörümüzün büyümesine öncülük edecektir." dedi.



- Sergilenen blok mermer sayısında yüzde 25 artış

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın her geçen sene daha da büyüdüğünü ve marka haline geldiğini söyledi.



Ersözlü, geçen yıl fuarda 215 firmanın yer aldığını belirterek, "Bu yıl katılımcı firma sayısını 240 firmaya çıkardık. 33 ilden katılımcı firmanın stant açtığı fuarda tonu 200 dolardan 4 bin dolara kadar değişen 2 bin 500 blok mermer yer alıyor. Geçtiğimiz yıla göre sergilenen blok mermer sayısında yüzde 25 artış var. Blok mermerin toplam ağırlığı yaklaşık 60 bin ton. Sektörün 'en ağır'ı olma özelliğini geliştiren fuar, başta Çin ve Hindistan başta olmak bir çok ülkeden gelecek iş insanını ağırlayacak." diye konuştu.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu ise fuarın ilk kez düzenlendiği 2015'te 550 blok mermer sergilendiğini hatırlattı.

Bu yıl gerçekleştirilecek fuarda sergilenecek blok mermer sayısının 2 bin 500'e çıktığını vurgulayan Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Fuarda 4 yıl içinde sergilenen blok mermer sayısı 5 kat arttı. Bu kadar hızla büyüyen başka fuar var mı bilemiyorum. Dünyanın ilk ve tek blok mermer fuarı. Bu yılki fuara 40 ülkeden yabancı ziyaretçi katılacak. İtalya ve İran'dan katılımcı firmalar var. Yani yurt dışından katılımcı firmalar geldi. Hiç gevşemeden bu fuarı büyük kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Ton bazında dünyanın en ağır fuarı."