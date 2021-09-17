Fuarı fırsat gördü her yere bambu sattı

10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip züccaciye sektörünün buluştuğu 31. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek bambu üreticisi Bambum, 4 gün boyunca 3.hol D-10’da misafirlerini ağırlayacak. Züchex Fuarı ile her yıl Ortadoğu ve Avrupa’dan çok sayıda satın almacıya ulaştıklarını belirten Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Pandemi ile birlikte sağlıklı ve doğal olan ürünlere ilgi arttı. Bambum olarak tabaktan servis takımlarına bıçaktan kahvaltı setlerine kadar birçok mutfak gerecini bambudan üretiyoruz. Ürettiğimiz bambu ürünler tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Buna bağlı olarak 2021 ihracat hedefimizi 5 milyon dolar olarak belirledik. Fuarda yapacağımız yeni yurtdışı anlaşmalarımızla bu hedefimize kolaylıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şuanda 61 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarda ihracat ağımıza en az 10 ülke daha eklemeyi planlıyoruz Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı ve Çeçenya hedeflediğimiz ülkeler arasında” dedi.

650 firma ile yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 bin ticari satın almacının katıldığı Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Fuar Merkezi’nde başladı. 3.hol D-10’da misafirlerini ağırlayacak olan Bambum, emayeden bambuya porselenden döküme kadar binlerce çeşit ürününü görücüye çıkardı.

“Pandemiyle Birlikte Bambu Ürünlere İlgi Arttı”

Pandemiyle birlikte doğal ve sağlıklı olan mutfak gereçlerine ilginin arttığını söyleyen Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “ Doğal sağlık sunan bambu ürünlerinden tabaktan servis takımlarına bıçaktan kahvaltı setlerine kadar birçok mutfak gerecinde çeşitliliğimizi artırıyoruz. Özellikle bambu ürünlerine yurtdışından yoğun ilgi görüyoruz. Züchex fuarı özellikle ürünlerini yurtdışına pazarlamak isteyenler için önemli bir fırsat. Bambum olarak ihracata 100 bin dolar ile başladık. Daha sonra katıldığımız yurtiçi ve yurtdışı fuarlarla 3 milyon dolara kadar ulaştık. 2021 hedefimizi ise 5 milyon dolar olarak belirledik. Şuanda 61 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı, Çeçenya hedeflediğimiz bir ülkeler arasında. Ayrıca Sahra altı Afrika önemli ve gelişmekte olan bir pazar. Yakın zamanda ihracata başlayacağımız ülkelerin o bölgeden çıkacağını düşünüyoruz” dedi.