Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Denize nazır konfor
Denize nazır konfor
Fuara akın var
Fuara akın var
Bakkala ulaştırıyor
Bakkala ulaştırıyor
CEO olarak atandı
CEO olarak atandı
Pazarlama direktörü oldu
Pazarlama direktörü oldu

Fuarı fırsat gördü her yere bambu sattı

Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “ Doğal sağlık sunan bambu ürünlerinden tabaktan servis takımlarına bıçaktan kahvaltı setlerine kadar birçok mutfak gerecinde çeşitliliğimizi artırıyoruz. Özellikle bambu ürünlerine yurtdışından yoğun ilgi görüyoruz. Züchex fuarı özellikle ürünlerini yurtdışına pazarlamak isteyenler için önemli bir fırsat" dedi.

Fuarı fırsat gördü her yere bambu sattı
banner17

10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip züccaciye sektörünün buluştuğu 31. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek bambu üreticisi Bambum, 4 gün boyunca 3.hol D-10’da misafirlerini ağırlayacak.  Züchex Fuarı ile her yıl Ortadoğu ve Avrupa’dan çok sayıda satın almacıya ulaştıklarını belirten Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Pandemi ile birlikte sağlıklı ve doğal olan ürünlere ilgi arttı. Bambum olarak tabaktan servis takımlarına bıçaktan kahvaltı setlerine kadar birçok mutfak gerecini bambudan üretiyoruz. Ürettiğimiz bambu ürünler tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Buna bağlı olarak 2021 ihracat hedefimizi 5 milyon dolar olarak belirledik. Fuarda yapacağımız yeni yurtdışı anlaşmalarımızla bu hedefimize kolaylıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şuanda 61 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarda ihracat ağımıza en az 10 ülke daha eklemeyi planlıyoruz Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı ve Çeçenya hedeflediğimiz ülkeler arasında” dedi.

650 firma ile yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 bin ticari satın almacının katıldığı Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Fuar Merkezi’nde başladı. 3.hol D-10’da misafirlerini ağırlayacak olan Bambum, emayeden bambuya porselenden döküme kadar binlerce çeşit ürününü görücüye çıkardı. 

“Pandemiyle Birlikte Bambu Ürünlere İlgi Arttı”

Pandemiyle birlikte doğal ve sağlıklı olan mutfak gereçlerine ilginin arttığını söyleyen Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “ Doğal sağlık sunan bambu ürünlerinden tabaktan servis takımlarına bıçaktan kahvaltı setlerine kadar birçok mutfak gerecinde çeşitliliğimizi artırıyoruz. Özellikle bambu ürünlerine yurtdışından yoğun ilgi görüyoruz. Züchex fuarı özellikle ürünlerini yurtdışına pazarlamak isteyenler için önemli bir fırsat. Bambum olarak ihracata 100 bin dolar ile başladık. Daha sonra katıldığımız yurtiçi ve yurtdışı fuarlarla 3 milyon dolara kadar ulaştık. 2021 hedefimizi ise 5 milyon dolar olarak belirledik. Şuanda 61 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı, Çeçenya hedeflediğimiz bir ülkeler arasında. Ayrıca Sahra altı Afrika önemli ve gelişmekte olan bir pazar. Yakın zamanda ihracata başlayacağımız ülkelerin o bölgeden çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Ev Ve Mutfak Eşyaları FuarıTÜYAP Fuar Merkezi’nde Başladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1