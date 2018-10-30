Furniture İstanbul, bir milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle açılıyor

İSTANBUL (AA) - Sektör oyuncularını tek çatı altında bir araya getiren mobilya fuarı Furniture İstanbul, bir milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 6 Kasım'da açılacak.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nin (MOSDER) açıklamasına göre, dernek tarafından 14 yıldır düzenlenen fuar, bu yıl 6-11 Kasım'da CNR Expo'da gerçekleştirilecek.

Mobilya sektörünün güçlü oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan, sektörün en köklü fuarlarından Furniture İstanbul, kapılarını 6 Kasım'da ziyaretçilerine açacak. Son iki yıldır Furniture İstanbul adıyla organize edilen fuarın bir milyar dolarlık iş hacmi yaratması hedefleniyor.



Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, mobilya sektörünün ülke ekonomisinin önemli yapı taşlarından olduğunu belirterek, kendilerinin de 15 yıl önce sektörü geliştirmek ve büyütmek hedefiyle yola çıktıklarını, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi.

Fuarın 14 yıldır sektöre güç kazandırmak adına yürüttükleri en önemli faaliyetlerin başında geldiğini dile getiren Öztaşkın, şunları kaydetti:

"Furniture İstanbul'da; İstikbal, Bellona, Yataş, gibi yıllardır Türk mobilya sektörüne yön veren, sektörümüzü yurt dışında da başarıyla temsil eden büyük oyuncuları bir araya getireceğiz. Fuarımızda hedef olarak belirlediğimiz 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşarak, yılın ilk yarısında 5,8 oranında küçülen mobilya sektörüne önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Dernek olarak ülke ekonomisinin hedeflenen noktaya ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomimizin yerli üretimle ve artan ihracat rakamlarıyla güçleneceğine inanıyor ve katma değerli mobilya üretimi noktasında üretici firmalarımızı teşvik ediyoruz.

Yıllardır cari açık vermeyen mobilya sektörünün ihracat rakamlarını fuarımız sayesinde daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Fuarımızın yaratacağı etkiyle birlikte 2018'i 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Bu yıl mobilya sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin yanı sıra, sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerini ağırlayacağız. 90 bin yerli ve yabancı ziyaretçi hedefi ile kapılarımızı açıyoruz. Sektörümüz uzak pazarlara açılma yolunda emin adımlarla ilerliyor."