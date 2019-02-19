Futbol devlerinin ambalajda tercihi Bursa

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 1986 yılından beri faaliyet gösteren bir matbaa firması, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Olympique Lyon gibi Avrupa futbol devlerinin mağazalarında satılan birçok ürünün ambalajlarını tedarik ediyor.

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde kurulu firma, 5 kıtada 17 ülkeye ihracat yapıyor.

Kitap, broşür, katalog gibi ticari matbaacılığın yanı sıra gıda, sağlık, kozmetik, otomotiv, tekstil ve mobilya gibi sektörlerde ürün ambalajı üreten firma, 2017'nin sonlarına doğru anlaştığı Avrupa'nın köklü futbol kulüpleriyle de çalışıyor.

İngiltere'den Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Everton, Crystal Palace ve Birmingham, Fransa'dan Olympique Lyon ile İskoçya'dan Celtic takımlarının ürünlerine ambalaj gönderen firma, bu takımların dergi, broşür ve kataloglarını da üretmeyi hedefliyor.

- "Futbol kulüplerinin ambalaj üretimini yapıyoruz"

Furkan Ofset Genel Müdürü Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yılından beri ticari matbaacılık ve ambalaj üretimi alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Demir, üretimlerinin yüzde 26'sını ihraç ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizden önceki kuşak bize çok sağlam bir alt yapısı olan işletme bıraktı. Biz de onlardan aldığımız emaneti daha da yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Amerika kıtası hariç her kıtaya ürün gönderiyoruz. Anadolu'da alanında ilk kalite belgesine sahip olan ilk firmayız. Ayrıca uluslararası akreditemiz var. 'Fogra' sertifikasına sahibiz. Bu sertifika özellikle Avrupa'ya yaptığımız ihracatta birçok kapıyı açıyor."

Yaklaşık 2 yıl önce birebir yaptıkları girişimlerle Avrupa futbol kulüpleriyle anlaşma imzaladıklarını vurgulayan Demir, "Şampiyonlar Ligi'nde de genellikle boy gösteren İngiltere'den Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Everton, Crystal Palace ve Birmingham, Fransa'dan Olympique Lyon , İskoçya'dan Celtic takımlarının mağazalarında satılan ayakkabı, parfüm, saat, anahtarlık, oyuncak ve kol düğmesi gibi birçok ürüne ve hediyelik eşyaya ambalaj üretiyoruz.'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer kulüplere de ürün ambalajı üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Demir, "İhracat hedefimizi daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Kalite belgelerimizle, tecrübemizle daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Çevreci bir firma olduklarını dile getiren Demir, "Firmamızda kimyasalsız kalıp kullanılıyor. Geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Kullandığımız teknolojiyle yaklaşık 9 bin 500 ağacın yok olmasını engelledik." diye konuştu.



