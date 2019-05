Futbol ekonomisi yeni şehirler doğuruyor

Araştırma sonuçlarına göre şehirlerde futbola yapılan yatırım, şehrin altyapısından ekonomisine her türlü gelişimine destek oluyor. Avrupa’da futbol stadyumu olan şehirlerde gerçekleştirilen araştırmaya göre, futbol şehrin ekonomisine 585 milyon Euro’luk katkı sağlıyor. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde, şehirlere stadyum yapmak yerine, tam teşekküllü inşa edilecek stadyumların çevresinde şehirler oluşacağı ön görülüyor.



Uzun yıllardır UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorları arasında yer alan Mastercard, futbolun şehirlerin gelişimine katkıları konusunda bilgi edinmek ve buna ilişkin görüşleri tespit edebilmek için University Campus of Football Business kurucularından Paul Fletcher’ın kaleme aldığı bir araştırma gerçekleştirdi.



Mevcut ve inşası devam eden futbol stadyumları bulunan Avrupa şehirlerinde, stadyum çevresinde oturan 2000 kişi ile yürütülen araştırma, ortalama bir stadyumun, bulunduğu şehrin ekonomisine 585 milyon Euro’ya varan katkı sağladığını gösterdi. Araştırma kapsamında, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapan Londra, Milano ve Kiev’in harcama verileri de incelendi. Buna göre, maç günü yapılan harcamaların, bir önceki sene aynı dönemde yapılan harcamaların iki katı olduğu görüldü.



Araştırma, ayrıca, şehrin futbol takımının başarısının, futbola yapılan yatırım ile doğru orantılı olduğunu ve futbolun insanlarda yüksek bir aidiyet ve birlik ruhu oluşturduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan her 5 kişiden 1’inin birinci sırada sohbet konusu futbol.



Stadyumlar şehirlere değil şehirler stadyuma göre inşa edilecek



Yapılan analizler doğrultusunda oluşturulan öngörüler, 50 yıl içerisinde, Avrupa’nın mevcut büyük havalimanlarından birine, yaklaşık 80 dakikalık mesafede bir futbol şehrinin kurulmasının muhtemel olduğunu işaret ediyor. Analizler, yaklaşık 800 milyon Euro’luk yatırım ve son teknoloji kullanılarak kurulacak süper bir stadyum ile birlikte, çevresinde hastaneden okula, ulaşım ağından alt yapıya hatta kolluk kuvvetlerine kadar tamamen kendine özel sistemlerin kullanıldığı 200 bin nüfuslu akıllı bir şehrin öngörülebilir bir gelecekte hayata geçeceğini ortaya koyuyor.



Bu futbol şehrinin kendine özel üniversitesi, oteli, yurdu, eğlence mekanları, basketboldan tenise, boksa kadar farklı disiplinlere yönelik kapalı spor salonları olması, fuar alanı ve konferans salonları bulunması ön görülüyor. Araştırmada, oluşan bu yeni modelin futbol kulübü sahipliğinin ötesinde bir şeyler yapmak isteyen yatırımcılar tarafından finanse edebileceği de yer alıyor.