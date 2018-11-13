Futbolseverler karşılaşmaları GollerCepte'den takip ediyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında atılan 27 gol, 407 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Kayserispor-Galatasaray maçı oldu.



Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Henry Onyekur'dan geldi. Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında atılan toplam 27 gol, 407 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 73 bin kez takip edildi.



Verilen bilgiye göre, geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Kayserispor-Galatasaray maçı oldu. 3-0 konuk ekibin galibiyetiyle tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 153 bin kişi izledi.



Uygulama üzerinden Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 434 bin kişi tarafından takip edilirken, Süper Lig maçları dışında uygulamanın en çok takip edilen videosu "Gignac uzun mesafeden avladı!" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.



Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleri ile de buluştururken, uygulama, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.















