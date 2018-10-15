FuzulEv, 1453 Engeliler Spor Kulübü İle sponsorluk anlaşması yeniledi

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

FuzulEv açıklamasına göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık anlaşma imzalayan FuzulEv, mavi beyazlı takımın Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi ana sponsorluğunu bir sezon daha uzattı.

Yenilenen anlaşma kapsamında, mavi beyazlı takım önümüzdeki sezon bir kez daha FuzulEv desteğiyle Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol liginde mücadele edecek. 1453 Engelliler Spor Kulübü iç ve dış saha maçlarında göğsünde FuzulEv yazılı formayı terletmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, 1453 Engelliler Spor Kulübünü desteklemelerinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Sporun geniş kitlelere ulaşma ve insanların hayatına dokunma gücünün FuzulEv olarak kendi vizyonlarıyla birebir örtüştüğünü belirten Akbal, "Amacımız tek bir takım veya tek bir alanı sahiplenmek değil, daha bütünsel bir stratejiyle ilerlemek. Sponsorluk anlaşmalarının rakamsal değerinden çok anlamına ve hedefine odaklanıyoruz. 1453 Engelliler Spor Kulübü ile daha önceki sezonda gerçekleştirdiğimiz anlaşmadan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Türk sporunu desteklemek ve sektöre örnek teşkil etmek adına sponsorluğumuzu yenileme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Herkesi 1453 Engelliler Spor Kulübünün yanında yer almaya davet eden Akbal, ‘"Ülkemizde dayanışma oldukça başarının gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. 1453 Engelliler Spor Kulübüne 2017-2018 sezonunda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.





