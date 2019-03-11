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FuzulEv'den ev sahibi olmanın en kolay yolu

- FPK sistemiyle fark yaratan FuzulEv, dar ve orta gelirli vatandaşların ev hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor

FuzulEv'den ev sahibi olmanın en kolay yolu
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İSTANBUL (AA) - FuzulEv, sabit ve dar gelirliye yönelik geliştirdiği FPK (faizsiz, peşinatsız, kredisiz) sistemi ile ev alma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FuzulEv, faiz derdine bulaşmadan peşinat ve kredi ödemeleri olmaksızın da ev sahibi olunabileceğini ortaya koyuyor. Kadınların altın gününe benzeyen modeli ile ev satın almak isteyenler sisteme dahil olarak ev hayalinin gerçeğe dönüşmesi için ilk adımı atıyor.

FuzulEv güvencesiyle ev sahibi olmayı tercih edenler, FPK sistemi ile 100 bin TL değerinde bir eve günde 14 TL ödeyerek 240 aya varan vadelerle tamamen faizsiz, peşinatsız ve kredi ödemeleri olmaksızın sahip olabiliyor. Satın alınmak istenen evin fiyatı 100 bin TL’nin üzerinde veya altındaysa FuzulEv ile birlikte almak istenilen evin fiyatı belirlenip uygun ödeme planları oluşturuluyor.

- Ev sahibi yapan modeller


FuzulEv’in bütçeyi zorlamayan birbirinden farklı ev sahibi yapan modelleri bulunuyor. FuzulEv, "Tasarruflu Erken Teslim modeli", "Sabit Teslim Modeli", "Tüfe Endeksli Model", "Fırsat Modeli" ve "Çekilişsiz Modeller" gibi ev almak isteyen vatandaşları destekleyen modelleriyle kişileri belli bir projeye hapsetmeyerek Türkiye’nin her yerinden daha erken ev sahibi olunmasını sağlıyor.

Peşinatlı veya peşinatsız seçenekler arasından tercihini yapan vatandaşlara 240 aya kadar taksitlendirme yapılıyor. Seçilen taksit sayısının aynı zamanda o gruptaki kişi sayısı olduğu sistemde her ay bir ev parası birikerek noter huzurunda yapılan çekilişle her ay bir vatandaş ev sahibi oluyor. Vade ortasına gelindiğinde sıranın halen gelmediği kalan tüm kişileri FuzulEv, ev sahibi yapıyor.

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FPKFuzulev
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