G3 Forum, girişimcileri ve girişimci adaylarını buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, 8 Kasım’da binin üzerinde girişimci ve girişimci adayına ev sahipliği yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katılacağı G3 Forum’un bu yılki ana teması ise “İçimde Bir Girişimci Var” olarak belirlendi.

G3 Forum açıklamasına göre, Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden olan Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, bu yıl 8 Kasım’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilecek.



TOBB öncülüğünde, Turkcell ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde yapılacak G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen interaktif yuvarlak masa toplantılarında, binin üzerinde girişimci ve girişimci adayı iş dünyasının önde gelen isimleri ile buluşacak.



Girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada 170’den fazla ülke ile eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenecek G3 Forum’un bu yıl ki ana teması “İçimde Bir Girişimci Var...” olarak belirlendi.







- Yuvarlak masa toplantıları yapılacak





Açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ile Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk’ün yapacağı G3 Forum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmacı olacağı panel ile devam edecek.



TAV İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı başta olmak üzere iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin ve başarılı girişimcilerin deneyimlerini aktaracağı oturumlar ile gün boyu devam edecek etkinlik kapsamında, girişimcilik ile ilgili tüm başlıklar mercek altına alınacak.



G3 Forum’da geleneksel olarak düzenlenen ve genç girişimcileri mentorlar ile buluşturan yuvarlak masa toplantıları, girişimci adaylarının mentorların tecrübelerinden yararlanarak girişimcilik yol haritası çıkartmalarına yardımcı olacak.





