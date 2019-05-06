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Galatasaray borsada da güldürdü

- Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş'tan alınan 3 puanın ardından 13,3 primle 2,30 lira seviyelerinden işlem görüyor

Galatasaray borsada da güldürdü
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş'tan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başlarken, saat 10.30 itibarıyla yüzde 13,3 primle 2,30 lira seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri, futbol kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği derbiden 3 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri ise lider Galatasaray'la puan farkının 4'e çıkmasının ardından sert düştü.

Kendi sahasında Beşiktaş'tan aldığı 3 puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 63'e çıkaran Galatasaray liderliğe yükseldi. Galatasaray ile aynı puanda olan Medipol Başakşehir, averajla 2. sıraya gerilerken, Beşiktaş ise 3. sıradaki yeri korudu.

Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri açılışın ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 13,3 primle 2,30 lira seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri ise yüzde 14,5 azalışla 1,77 lirada bulunuyor.

Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri önceki kapanışın yüzde 4 üzerinde 1,03 liradan, Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 0,6 azalışla 7,62 liradan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasaray
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