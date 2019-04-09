Galatasaray'dan 9 aylık dönemde 81 milyon kar

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 80 milyon 984 bin 234 lira kar elde etti.



Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 154 milyon 792 bin 68 lira zarar etmişti.