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Galatasaray'dan 9 aylık dönemde 81 milyon kar

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti.

Galatasaray'dan 9 aylık dönemde 81 milyon kar
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 80 milyon 984 bin 234 lira kar elde etti.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 154 milyon 792 bin 68 lira zarar etmişti.

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Finansal RaporuGalatasaray
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